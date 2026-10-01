Olivový olej ve vodě na těstoviny vyvolává mezi kuchaři dlouhé spory. Šéfkuchař objasnil tuto i další rozšířené nejasnosti

V průběhu let vzniklo opravdu velké množství mýtů, převážně těch, které se týkají vaření. A používá je většina žen, protože si myslí, že opravdu fungují.
Určitě znáte různé vychytávky, které vám říkaly už i vaše babičky. A samozřejmě se to nemusí týkat jen vaření, ale zrovna u něj je jich největší množství. To, co lidé vědí a
používají teď, ještě před několika lety vůbec neexistovalo a nebo se o tom ještě nevědělo. Jednu z těchto vychytávek ale znají úplně všichni a to je přidávání oleje do hrnce při vaření těstovin. Dost možná jste nevěděli, že to ale vůbec nefunguje. Opravdu je to mýtus
Dáváte do hrnce při vaření těstovin olej? Tak potom byste měli vědět, že je to velký mýtus. Mysleli jste si, že když ho tam přidáte, tak těstoviny nebudou slepené, ale tak tomu opravdu není.
Olej je mnohem lehčí než voda a tím pádem se hromadí na jejím povrchu. A těstoviny jdou ke dnu. Zabránit slepení můžete tím, že budete první minutu vaření stále míchat. Žádný olej nebudete potřebovat. Fotografie: Depositphotos Opékání masa před pečením
Rozhodli jste se, že budete péct maso, ale před tím, než ho dáte do trouby, ho ještě na chvíli dáte opéct na pánev. Říkala vám to vaše babička i maminka, tak nechápete, proč byste to neměli dělat.
Říká se, že když to budete dělat, tak maso zůstane šťavnaté. Jenže to vůbec nefunguje. Maso se totiž při pečení stejně vysuší. Při teplotách nad 65 stupňů začíná ztrácet vodu a zkrátka se s tím nedá vůbec nic dělat.
Plastová ani dřevěná prkénka nepoužívejte
Samozřejmě, že je dřevo přírodní a má velkou řadu výhod, jako prkénko ho raději nepoužívejte. Dřevěné prkénko se totiž stává útočištěm bakterií a nelze jej důkladně umýt.
Možná doma používáte plastová prkénka a myslíte si, že je to mnohem lepší možnost, ale také to tak není. Úplně nejlepší bude, když začnete používat desky z tvrzeného skla. Fotografie: Depositphotos Vejce opravdu není třeba chladit
Koupili jste v obchodě vajíčka, ale v lednici už nemáte místo? Nebojte, opravdu to není žádný problém. Vajíčka totiž můžete skladovat i v pokojové teplotě a vůbec nic se jim nestane.
Kuřata jsou totiž pravidelně očkována proti salmonele, a pokud budete kupovat orazítkovaná vejce ze spolehlivého zdroje, nemusíte je ihned dávat do lednice. A vážně se jim nic nestane.
Zdroj:
Gotowanie
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Přidat olivový olej do hrnce při vaření těstovin a nebo ne? Šéfkuchař má na tuto a další otázky překvapivé odpovědi pochází z webu Světkreativity.