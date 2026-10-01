Test znalostí československé vojenské hantýrky: Kdo nebyl v kasárnách, uhodne sotva 6/10 odpovědí

Test znalostí československé vojenské hantýrky: Kdo nebyl v kasárnách, uhodne sotva 6/10 odpovědíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žádná součást uniformy české armády nesmí být zneužívánaZdroj: Fotografie: Pixabay
Článek byl publikován 01.10.2026 02:58
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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