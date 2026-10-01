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Test znalostí československé vojenské hantýrky: Kdo nebyl v kasárnách, uhodne sotva 6/10 odpovědí

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Vojenský slang vznikal především z potřeby vojáků zjednodušit a zpřístupnit si každodenní život v kasárnách. Některé výrazy se dají odvodit, jiné jsou ale opravdu originální.
Žádná součást uniformy české armády nesmí být zneužívána

Žádná součást uniformy české armády nesmí být zneužívána

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.10.2026 02:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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