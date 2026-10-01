Horoskop na říjen pro Raka: Minulá láska může zaklepat, ale tvoje peněženka bude chtít mnohem praktičtější odpovědi

Doma chceš klid, v srdci to bude podstatně zajímavější
Novoluní ve Vahách 10. října se odehrává v oblasti domova a rodinného zázemí. Pro Raka je to přirozeně důležité území, takže první polovina měsíce může přinést chuť něco doma změnit, vyřešit rodinnou situaci nebo si vytvořit více soukromí. Nemusíš hned stěhovat knihovnu ani sebe. Někdy stačí přestat dovolovat, aby každý cizí problém automaticky vstupoval i do tvého obýváku.
Venuše se však obrací retrográdně ve Štíru v oblasti romantiky, radosti a kreativity. Tady začíná mnohem pestřejší příběh. Starý cit, člověk z minulosti nebo jen vzpomínka na dobu, kdy ses cítila více živá, se mohou znovu přihlásit.
Mars a Jupiter ve Lvu se mezitím pohybují oblastí vlastních příjmů. To je energie, která dokáže podpořit chuť vydělat víc, vyjednat lepší podmínky nebo investovat do sebe. Stejně snadno ale podporuje i větu „zasloužím si to“, která se u pokladny dokáže velmi rychle prodražit.
Láska a vztahy: Některé příběhy se vracejí, aby sis je přečetla jinak
Retrográdní Venuše v oblasti lásky patří k tranzitům, které opravdu mohou vytáhnout minulost. Nemusí to znamenat, že se máš vracet k bývalému člověku jen proto, že napsal „Ahoj, jak se máš?“. Může se spíš ukázat, proč tě určitý typ vztahu pořád přitahuje nebo proč jsi kdysi přehlížela věci, které bys dnes nepřehlédla.
Ve stávajícím vztahu se může vrátit otázka radosti a sexuality. Ne jestli spolu fungujete organizačně, ale jestli se spolu ještě také smějete, flirtujete a opravdu se na sebe těšíte. Pokud se vztah proměnil v domácí management, říjen může přinést dobrý důvod něco s tím udělat.
Nezadaná Račice může být citlivější na nostalgii. Přitažlivost k známému je přirozená, ale známé automaticky neznamená bezpečné ani dobré.
Práce a finance: Velké ambice potřebují rozumnou kalkulačku
Mars ve Lvu ti dodává chuť aktivněji řešit příjmy. Můžeš získat energii k vedlejšímu projektu, vyjednávání nebo k tomu, abys konečně přestala dělat část práce zdarma jen proto, že ti to jde rychle. Jupiter ve stejné oblasti podporuje růst, ale zároveň umí zvětšit všechno, čeho se dotkne, včetně výdajů.
Úplněk v Býku 26. října se dotýká přátel, týmu a dlouhodobých plánů. Nějaká spolupráce může dojít do výsledku nebo se ukáže, kdo skutečně táhne stejným směrem jako ty. U skupinových projektů bude důležité rozlišit příjemnou atmosféru od skutečné spolehlivosti.
Peníze v říjnu nejsou důvod k nervozitě, ale zaslouží si vědomější zacházení. Hlavně u větších nákupů spojených s radostí, dětmi, hobby nebo domovem si nech chvíli mezi „to potřebuju“ a zadáním PINu.
Zdraví a energie: Klid doma bude mít větší cenu než dokonalost
Tvoje energie může hodně záviset na prostředí. Pokud je doma chaos, napětí nebo trvalý pocit, že jsi komukoli kdykoli k dispozici, v říjnu to pocítíš ostřeji. Novoluní ve Vahách přeje tomu, abys upravila prostor i rodinné fungování tak, aby ses měla kam vracet nejen fyzicky, ale i hlavou.
Dělej víc toho, co ti skutečně doplňuje energii, a méně toho, co jen vypadá jako odpočinek. Tři hodiny bezmyšlenkovitého scrollování nemusí dát tělu ani hlavě zdaleka tolik jako procházka, teplé jídlo a večer bez cizích problémů.
Když si z října zapamatuješ jedinou věc…
Nostalgie umí velmi krásně nasvítit minulost a současně z ní vystřihnout všechny scény, které se nám nehodí. Pokud se někdo nebo něco vrátí, dívej se na celý příběh. Nejen na jeho nejhezčí fotografii.
HOROSKOP NA ŘÍJEN PRO DALŠÍ ZNAMENÍ