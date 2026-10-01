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Kvíz pro milovníky tradiční zabijačky: 10 otázek ukáže, kdo má přehled hodný řezníků

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Česká zabijačka je víc než jen porážka vepře: je to řemeslo, tradice a pro mnohé rodinná událost, na kterou se čekalo celý rok. Jenže poznat jitrnici od jelita nebo vědět, proč se prase paří, to už není tak samozřejmé.
Fotografie jitrnice

Fotografie jitrnice

Zdroj: Foto: Michal Klajban / Creative Commons / CC BY-SA, Příprava jitrnic
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 02:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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