Horoskop na říjen pro Střelce: Přátelství otevřou nové dveře, tělo ale bude chtít, abys konečně ubrala

Svět se rozšiřuje, ale něco uvnitř bude potřebovat ticho
Novoluní ve Vahách 10. října se odehrává v oblasti přátel, týmů a dlouhodobých přání. Můžeš potkat lidi, kteří ti otevřou nový směr, přidat se k projektu nebo konečně začít realizovat plán, který byl zatím spíš hezkou představou v poznámkách.
Mars a Jupiter ve Lvu ti přitom dávají silnou chuť po růstu. Cestování, studium, cizina, publikování nebo jakákoli zkušenost, která rozšíří obzor, může být během října velmi přitažlivá. Střelec se v takové energii cítí jako doma.
Jenže Venuše se obrací retrográdně v mnohem tišší oblasti horoskopu a Merkur ji později následuje. Pod povrchem se mohou vracet staré city, nedořešené vzpomínky nebo věci, o kterých vůbec nemáš chuť mluvit s celým světem.
Láska a vztahy: Ne všechno musí okamžitě ven
Říjen může mít v lásce zvláštně tajemný tón. Může se ozvat někdo z minulosti, můžeš sama začít více myslet na člověka, kterého jsi považovala za uzavřenou kapitolu, nebo si prostě uvědomíš, že určitý cit nebyl nikdy úplně zpracovaný.
Nemusíš s tím okamžitě něco dělat. Pro Střelce je přirozené chtít se pohnout dál, ale tentokrát může mít větší cenu nejprve pochopit, co tě vlastně táhne zpět. Nostalgie, samota a skutečná láska jsou tři různé věci, i když ve dvě ráno mohou vypadat překvapivě podobně.
Ve stávajícím vztahu bude dobré dopřát si trochu prostoru bez podezření, že každý samostatný večer znamená emoční vzdálení. Naopak společný výlet, kurz nebo nový zážitek vám může udělat velmi dobře.
Práce a finance: Příležitosti mohou přijít přes lidi
Profesně se vyplatí být mezi lidmi. Novoluní ve Vahách podporuje spolupráce a nové kontakty, přičemž některý z nich může být užitečný i dlouhodobě. Neboj se říct nahlas, co plánuješ; někdo může znát přesně člověka, kterého potřebuješ.
Mars a Jupiter ve Lvu přejí i vzdělávání a zahraničním kontaktům. Jestli potřebuješ novou kvalifikaci, jazyk nebo širší publikum, říjen může přinést správný impuls.
Úplněk v Býku 26. října se ale odehrává v oblasti každodenní práce. Nějaký pracovní proces může dojít do výsledku nebo velmi jasně ukázat, že způsob, jakým funguješ, už není udržitelný. Výkon je skvělý, dokud kvůli němu nepotřebuješ tři dny na zotavení.
Zdraví a energie: Tělo ti může vystavit účet za dlouhé týdny
Úplněk v oblasti zdraví a rutiny může zvýraznit potřebu lépe pracovat s energií. Neznamená to automaticky zdravotní problém; mnohem pravděpodobněji si prostě ostřeji všimneš, jaký dopad má spánek, pravidelnost a pracovní tempo na to, jak se cítíš.
Střelci často prospívá pohyb a pobyt venku, ale říjen připomene i hodnotu nicnedělání. Skutečného. Bez podcastu o produktivitě, bez kurzu během procházky a bez odpovídání na zprávy z vany.
Když si z října zapamatuješ jedinou věc…
Nemusíš každou chvíli rozšiřovat svůj svět. Občas potřebuješ jen zůstat chvíli tam, kde jsi, a zjistit, co tě vlastně do dalšího dobrodružství žene. Nejlepší cesta někdy nezačíná letenkou, ale velmi obyčejným odpočinkem.
HOROSKOP NA ŘÍJEN PRO DALŠÍ ZNAMENÍ