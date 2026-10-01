Zapomeňte na 1 vejce denně. Nový výzkum uvádí jiné číslo

Poučka o jednom vejci denně přežila v českých kuchyních desítky let. Vznikla v době, kdy lékaři považovali cholesterol ze žloutku za hrozbu pro cévy. Australští vědci teď v přísně řízeném pokusu zkoumali, co cholesterol z vajec skutečně udělá s hladinami v krvi, a jejich výsledky tu hranici zpochybňují.
Pět týdnů se dvěma vejci na talíři
Tým profesora Jona Buckleyho z Univerzity Jižní Austrálie v Adelaide připravil pro 61 dospělých dobrovolníků tři různé jídelníčky. Na startu měl každý z nich LDL cholesterol pod 3,5 mmol/l, tedy nijak výrazně zvýšený. Účastníci měli postupně vystřídat všechny tři varianty, každou po dobu pěti týdnů, a až do konce to zvládlo 48 z nich.
Energeticky byly všechny tři plány vyrovnané. Vědci v nich schválně posouvali jen dvě veličiny, a to kolik cholesterolu člověk sní a kolik nasycených tuků přijme. Jak se varianty lišily, ukazuje tabulka. Výsledky vyšly v roce 2025 v odborném časopise American Journal of Clinical Nutrition.
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Jídelníček Vejce Cholesterol Nasycené tuky První varianta dvě denně hodně málo Druhá varianta žádná málo hodně Třetí, srovnávací jedno týdně hodně hodně Víc vajec, a přesto nižší zlý cholesterol
Nejlépe dopadla právě fáze se dvěma vejci denně. LDL, tedy cholesterol spojovaný s ucpáváním tepen, v ní účastníkům klesl oproti srovnávací stravě. Varianta, ze které vejce zmizela a s nimi i velká část cholesterolu, takový efekt neměla.
Když vědci porovnali všechny tři fáze, vyšlo najevo, že hladinu LDL zvedalo množství nasycených tuků. Cholesterol z jídla s ní statisticky nesouvisel. Výsledek pochází z jednoho menšího pokusu, který je ale postavený velmi pečlivě.
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Na cholesterolu z talíře tělo odkázané není. Hlavním výrobcem jsou játra, která pokrývají přes polovinu celkové potřeby, strava dodává menší díl. Přijde-li s jídlem cholesterolu nadbytek, játra u většiny lidí odpovědí útlumem vlastní produkce a krevní hodnoty zůstanou zhruba na stejné úrovni.
Co o vejcích říkají oficiální doporučení
Americká kardiologická asociace zdravým dospělým dodnes připouští zhruba jedno vejce denně, seniorům s normálním cholesterolem až dvě. Australská Heart Foundation pro zdravé lidi žádný horní limit nestanovuje a strop kolem sedmi vajec týdně doporučuje jen lidem s cukrovkou 2. typu a těm, kdo si musí léčebně snižovat LDL. Nejpřísnější jsou některé evropské země, které radí zůstat u tří až čtyř kusů týdně.
Příznivá data pro starší lidi přinesla i studie Monashovy univerzity, která sledovala 8 756 převážně zdravých Australanů ve věku 70 let a více. Senioři, kteří si vejce dávali jednou až šestkrát týdně, měli riziko úmrtí na nemoci srdce a cév o 29 % nižší než skupina, která vejce téměř nebo vůbec nejedla. Jde ovšem o pozorování, takže samo o sobě nedokazuje, že rozdíl způsobila právě vejce.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani sádlo. Babičky smažily vajíčka na 1 tuku, se kterým chutnala úplně jinak Oficiální doporučení k počtu vajec se mezi jednotlivými zeměmi výrazně liší. Ilustrační foto. Zdroj: Vaivography Photos / Pexels. Háček v drobných částicích
Při rozboru krve si vědci všimli, že se ve vaječné fázi změnila i skladba LDL. Objemnějších částic ubylo a přibylo malých a hutných, které se v tepnách snáz uchytí. Podle autorů může tahle změna přínos pro srdce zčásti oslabit.
Do pokusu navíc vědci zařadili jen lidi bez výrazně zvýšeného LDL. Kdo už má cholesterol vysoký, léčí se s cukrovkou nebo prodělal infarkt či mozkovou příhodu, nemůže jeho výsledky brát jako pokyn pro sebe. Vhodný počet vajec pro takovou situaci určí ošetřující lékař, který zná vaše krevní hodnoty.
Co z pokusu plyne pro běžnou snídani
Vejce v australském pokusu nepůsobila samostatně. Ve vaječné fázi měli účastníci v jídle zhruba o polovinu méně nasycených tuků než v obou dalších jídelníčcích a hladinu LDL snížila právě tahle kombinace. Kdo chce z výsledku něco vytěžit, udělá nejlépe, když si pohlídá tuky za celý den. Nasycených tuků přitom rychle přibývá s párky, tučnými sýry nebo škvarky.
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Zdroje: https://www.sciencedaily.com/releases/2025/07/250727235827.htm, https://europepmc.org/article/MED/40339906, https://www.monash.edu/news/articles/regularly-eating-eggs-supports-a-lower-risk-of-cardiovascular-disease-related-death, https://www.heartfoundation.org.au/getmedia/654eedf8-c9fd-45b2-aa16-cb34fcd24305/Nutrition_Position_Statement_-_Eggs.pdf, https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/kolik-vajec-muzu-snist-bez-starosti-o-svuj-cholesterol/, https://www.denik.cz/zdravi/kolik-vajec-denne.html, https://www.stoplusjednicka.cz/zdravejsi-nez-se-zdalo-prulomovy-vyzkum-bere-na-milost-vejce-jejich-cholesterol