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Zapomeňte na 1 vejce denně. Nový výzkum uvádí jiné číslo

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Poučka o jednom vejci denně přežila v českých kuchyních desítky let. Vznikla v době, kdy lékaři považovali cholesterol ze žloutku za hrozbu pro cévy. Australští vědci teď v přísně řízeném...
Zapomeňte na 1 vejce denně. Nový výzkum uvádí jiné číslo

Zapomeňte na 1 vejce denně. Nový výzkum uvádí jiné číslo

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 03:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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