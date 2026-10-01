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Elektrokola mohou dobíjet i mimo síť. Energii jim vyrábí slunce a vítr

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Elektrokola se stále častěji vydávají i do míst, kde není k dispozici elektrická přípojka. Český startup Make4Green proto vyvinul soběstačné…
nabijbike-003_1790668627728

nabijbike-003_1790668627728

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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