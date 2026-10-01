Elektrokola mohou dobíjet i mimo síť. Energii jim vyrábí slunce a vítr

Elektrokola se stále častěji vydávají i do míst, kde není k dispozici elektrická přípojka. Český startup Make4Green proto vyvinul soběstačné nabíjecí stanice, které si elektřinu vyrábějí pomocí solárních panelů a větrné turbíny. Jejich provoz, řízení spotřeby a vzájemné propojení zajišťuje řídicí systém Siemens.
Elektrokola dnes tvoří přibližně třetinu všech nově prodaných jízdních kol v České republice. Zásadně mění způsob, jakým cykloturisté objevují krajinu. Díky elektrokolům zvládají náročnější a kopcovitější terén, s čímž roste i potřeba dobíjet baterie přímo na trase. Jedna z nových stanic proto vznikla na cyklostezce spojující Vyšší Brod s rakouským Reichenthalem, kde dokáže obsloužit až čtyři elektrokola současně, a to zcela bez napojení na elektrickou distribuční síť.
Na technologickém řešení stanice se podílela společnost Siemens, pro kterou je spolupráce se startupy součástí dlouhodobé strategie. „Startupům umíme nabídnout nadstandardní technickou a aplikační podporu při vývoji jejich řešení a poskytnout jim také potřebné hardwarové vybavení. Díky globálnímu působení Siemensu jim navíc můžeme pomoci zviditelnit jejich technologie i za hranicemi České republiky,“ říká Jan Tlučhoř, produktový specialista Siemens.
Energie ze slunce a větru
Samotnou stanici vyvinul český startup Make4Green. Její hlavní předností je naprostá energetická nezávislost. „Zařízení není napojené na elektrickou síť. Vystačí si s kombinací solárních panelů a větrné turbíny, aby mělo po celý rok dost energie,“ vysvětluje technický ředitel Petr Stránský. Stanice prošly náročným testováním v Česku i v rakouských Alpách a v současnosti již slouží cyklistům také v Itálii, Švýcarsku a brzy zamíří i do San Marina.
Spolehlivý mozek v extrémních podmínkách
Srdcem celého řešení je nová generace řídicího systému SIMATIC S7-1200 G2. Ten propojuje jednotlivé součásti stanice, získává data o výrobě elektřiny ze střídače, sleduje stav baterií a podle toho přizpůsobuje výkon nabíjení i jas informačních monitorů. Zároveň komunikuje s multimediálním boxem a dohledovým centrem. „Jeho technické standardy navíc plně odpovídají aktuálním požadavkům na kybernetickou bezpečnost,“ doplňue Jan Tlučhoř.
Důležitý bod kritické infrastruktury
Díky nezávislosti na vnější síti a pokročilému centrálnímu řízení mohou stanice plnit také roli bodů kritické infrastruktury. V případě nepřízně počasí nebo jiného nebezpečí si zde lidé mohou nabít mobilní telefony, ohřát vodu nebo se pomocí integrovaného interkomu spojit s městskou policií. Systém navíc umožňuje dálkově spustit varovná hlášení na všech propojených stanicích. „Stanice spolehlivě fungují v létě i v zimě a lokality jsou díky nim pro cykloturisty bezpečnější a komfortnější,“ uzavírá Petr Stránský.
Mariana Kellerová