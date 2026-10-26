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Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole

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Ostravskou univerzitu by další čtyři roky měl vést nynější rektor Petr Kopecký. Dnes ho v prvním kole tajné volby zvolil akademický senát univerzity. O rektorskou funkci se ucházeli tři kandidáti, Kopecký získal 22 hlasů z celkového počtu 38 senátorů. Ke zvolení bylo potřeba minimálně 20 hlasů.
Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole

Ostravskou univerzitu dál povede Petr Kopecký. Senát ho zvolil už v prvním kole

Zdroj: Ostravská univerzita
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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