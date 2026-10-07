Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tři otázky pro lídry z Jihlavy: Kdo chce být primátorem, co se povedlo a co ne?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Už za dva dny se otevřou volební místnosti a lidé budou vybírat své nové zastupitele, v některých obvodech i nové senátory. Všem deseti lídrům v krajském městě Vysočiny jsme položili tři otázky, které se týkají budoucnosti Jihlavy. Ne všichni však možnosti odpovědět využili.
Tři otázky pro lídry z Jihlavy: Kdo chce být primátorem, co se povedlo a co ne?

Tři otázky pro lídry z Jihlavy: Kdo chce být primátorem, co se povedlo a co ne?

Zdroj: Daniela Drozdová
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:55

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Volební perličky na Jihlavsku: Někde rozhodnou voliči, jinde je o zastupitelstvu jasno
Volební perličky na Jihlavsku: Někde rozhodnou voliči, jinde je o zastupitelstvu jasno
Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k focení
Staník z Telče dnes slaví 65 let. Je známý svou láskou k focení

Známou postavou je v Telči Stanislav Burian, kterému všichni říkají Staník. Narodil se s chromozomem navíc,...

Žena se nevrátila domů a nemá u sebe léky. Jihlavští policisté žádají o pomoc
Žena se nevrátila domů a nemá u sebe léky. Jihlavští policisté žádají o pomoc

Policie pátrá po třicetileté ženě z Jihlavy, která včera odpoledne odešla z domu a dosud se nevrátila....

Penny Market v Telči má stavební povolení, stavba má začít za čtvrt roku
Penny Market v Telči má stavební povolení, stavba má začít za čtvrt roku

V areálu uhelných skladů v Telči se začne po měsících přípravných prací konečně něco dít. Stavba Penny...

Řidička mercedesu si spletla plyn a brzdu, škoda je milion korun
Řidička mercedesu si spletla plyn a brzdu, škoda je milion korun

K nehodě s astronomickou škodou došlo v pondělí 5. října po čtvrté hodině odpoledne na parkovišti u...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.