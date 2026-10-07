Tři otázky pro lídry z Jihlavy: Kdo chce být primátorem, co se povedlo a co ne?

Deseti stranám a hnutím, které budou 9. a 10. října usilovat o hlasy voličů, jsme položili tři k stejné krátké otázky:
- 1. Kdo je vaším kandidátem na primátora a je připraven tento post převzít?
- 2. Co v Jihlavě funguje a určitě to chcete zachovat?
- 3. Co není ideální a jak byste to chtěli změnit?
Všichni oslovení lídři dostali stejný prostor. Do redakční uzávěrky na otázky neodpověděl Petr Ryška (Tým pro Jihlavu - ODS, lidovci, TOP 09) a Karolína Koubová (Piráti a Fórum Jihlava s podporou Zelených).
Odpovědi lídrů přinášíme bez úprav, v plném znění a v pořadí, v jakém redakci zaslali své odpovědi.
Kamil Vlček Kamil Vlček* (Motoristé sobě)
1. Leaderem kandidátky Motoristů je Kamil Vlček, zkušený manager a post primátora by zvládl s velkým přehledem. Tento post je připraven převzít. Kandidátku Motoristé sobě jsme sestavili i díky kvůli tomu, že máme opravdu silného leadera.
2. Toho, co v Jihlavě funguje je opravdu málo. Chybí dostupné bydlení, parkovací dům, pečovatelské služby v potřebné kapacitě, máme nedostatečnou kapacitu v domově pro seniory, chybí pobídky pro podnikatele, páteřní infrastruktura a mnoho dalšího. Nejde tedy o to, co zachovat, ale co už konečně rozhýbat. Projekty magistrátu se nesmí dělat na délku jednoho volebního období, aby se pak vedení radnice mohlo chlubit co v daném období dokázalo. Motoristé sobě mají dlouhodobou vizi pro Jihlavu na dobu několika volebních období. To je cesta, která Jihlavě doposud chyběla. Dlouhodobá vize a strategické myšlení.
3. Nejvíce tristní je v Jihlavě doprava, průjezdnost městem, modré zóny a parkování obecně. Chybí koncepce dopravy na další desítky let, včetně obchvatů a zpřístupnění centra pro kulturu i podnikatele. Co je další opravdu velký problém, radnice přestala se svými občany komunikovat. Postupuje v roli osvíceného vládce, zapomíná tak na seniory, studenty, mladé rodiny ale i na podnikatele. To vše se musí změnit.
Petr Paul Petr Paul (SPD, Svobodní, PRO a Trikolora v koalici)
1. Bude to zase jen a jen o koaličních dohodách a podle toho, jak voliči rozdají mandáty a jak se ten který kandidát postaví ke koaliční spolupráci.
2. Vyrovnané a předvídatelné hospodaření města. Zdůrazňuji předvídatelné.
3. Viz náš klíčový program: pocit bezpečí i po stmění, nezvyšování daní a poplatků, konečně už sejmutí vlajky Ukrajiny z budovy radnice. Za nás a naše voliče tam jejich vlajka nemá co dělat (viz poslední, zářijové zastupitelstvo), voda ze Želivky pro Jihlavu, garantujeme 50% slevu za parkovací oprávnění pro Jihlaváky, podnikatele, ZTP/P, soc. služby a carsharing, jako první krok, žáci, studenti, ZTP a senioři od 65 let v MHD zdarma.
Milan Matějka Milan Matějka (SPOLEK ZA ZDRAVOU JIHLAVU)
1. Kandidátem na primátora Jihlavy je lídr kandidátky a předseda Spolku za zdravou Jihlavu Milan Matějka. V případě volebního úspěchu jsou všichni kandidáti hnutí připraveni převzít svoji odpovědnost. Do politiky jsme nevstoupili proto, že bychom chtěli funkce, ale protože se nám, jednotlivým občanům, nedařilo měnit věci k lepšímu.
2. Naší snahou je věci posunovat dopředu. Najít, co možná nejlepší řešení, bez ohledu na to, kdo s ním přišel. Postupně si vše projít, co funguje zlepšit, co nefunguje změnit.
3. Vztahy mezi jednotlivými politickými subjekty. Budeme konstruktivní a zásadoví, s maximální transparentností a otevřeností směrem k veřejnosti.
Chceme vrátit život do centra krajského města, především podporou místních živnostníků.
Vít Prchal Vít Prchal (Naše Česko a sdružení nezávislých kandidátů Jihlava srdcem)
1. Naším kandidátem na primátora je Vít Prchal.
2. Oceňujeme, že se město po letech přešlapování na místě pustilo do významných investic, které se týkají výstavby a modernizace městské infrastruktury. Považujeme za férové tuto změnu přístupu k rozvoji Jihlavy uznat. Chceme v tomto směru pokračovat a po volbách se na rozvoji města aktivně podílet.
3. Jedním z hlavních témat je bydlení. Chceme, aby město založilo Jihlavské bytové družstvo a zahájilo přípravu družstevní výstavby.
U modrých zón prosazujeme revizi podle jasných dat, potřeb jednotlivých lokalit a názorů obyvatel. Chceme také snížit poplatky za druhé auto u rezidentů a za první auto u abonentů.
V centru města chceme více stromů, vkusnou a praktickou mobilní zeleň, vodní prvky a místa se stínem. Obchodníkům chceme umožnit umístění reklamních „áček“ za symbolický poplatek. Samozřejmostí by měly být opravené a čisté chodníky.
Jihlavě chybí moderní a funkční kulturně společenský dům pro širokou veřejnost. Chceme prosadit jeho výstavbu a cenově dostupný provoz, aby například uspořádání maturitního plesu nemuselo stát 150 tisíc korun.
Petr Kabátek Petr Kabátek (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ)
1. Naším kandidátem na primátora je tatínek dvou malých dětí Petr Kabátek. Už více než 12 let pracuje pro Kraj Vysočina jako manažer kvality a auditor kybernetické bezpečnosti. Má tak blízko k hledání funkčních řešení a zjednodušování procesů. Jsme přesvědčeni, že tyto zkušenosti může dobře využít i při vedení města.
2. Rozhodně vánoční program. Po celý advent fungují tradiční trhy, ledové kluziště, výzdoba i řada doprovodných akcí. Daří se tak vytvářet příjemnou atmosféru, která přivádí lidi do centra a dává jim důvod se tam zastavit a společně si užít předvánoční čas.
3. Jihlavany nejvíce trápí parkování. Máme připravený návrh, který celý systém zjednoduší. Město chceme rozdělit do tří oblastí – centrum, širší centrum a okrajové části. V centru zůstane přísnější regulace, v širším centru bude přes den parkování zdarma a okrajové části města nebudou regulovány vůbec.
Pavel Šlechtický Pavel Šlechtický (Komunistická strana Čech a Moravy)
1. Teoreticky každý lídr politických stran a uskupení by mohl být primátorem. Jsem přesvědčený, že největší ambice na primátora mají lídři ODS a ANO. ODS informuje, co se jim v tomto volebním období podařilo a to až v příliš velkém rozsahu. ANO naopak nebylo v tomto směru příliš aktivní. Rozhodnou voliči, jejich účast a složení, do jisté míry budou ovlivněni svojí volbou do parlamentu před rokem.
2. V Jihlavě dobře funguje městská hromadná doprava Dopravního podniku města Jihlavy.
3. Bohužel v Jihlavě v tomto volebním období bylo postaveno minimálně obytných domů. Je potřeba výstavba obytných domů s nájemným bydlením pro mladé lidi i starší občany, kteří na zakoupení bytu nemají finanční prostředky. Připravovaná výstavba bytů za Tescem s nájemným bydlením zatím nepočítá. Osobně si myslím, že velký pozemek právě bouraného areálu v Brněnské ulici měl být využit k výstavbě obytných domů.
Ondřej Junek Ondřej Junek (Sociální demokracie a Levice)
1. Kandidátem na primátora jsem já, Ondřej Junek. Jsem připraven převzít odpovědnost za vedení města a věnovat Jihlavě veškerý svůj čas. Chci být primátorem, který je mezi lidmi a řeší jejich každodenní problémy.
2. Zachovat a dále rozvíjet chceme kvalitní MHD, zeleň, kulturní a sportovní život i dostupnost služeb. Co ve městě funguje, není důvod měnit.
3. Jihlavě chybí dostupné bydlení a kvalitní veřejný prostor. Chceme stavět obecní byty, podpořit družstevní bydlení, zrušit modré zóny mimo centrum, budovat parkovací místa, lépe koordinovat uzavírky a oživit centrum i Heulos.
Radek Popelka Radek Popelka (ANO 2011)
1. Radek Popelka a ANO, pokud vyhrajeme volby, jsem připraven tuto funkci přijmout.
2. Obecně se dá tvrdit, že Jihlava funguje jako celek velice dobře. Pochopitelně všude je prostor k úpravám a vylepšování stávajícího stavu.
3. Jihlavu brzdí rozpočtové určení daní (RÚD). Do rozpočtu zdaleka nepřichází tolik peněz, kolik by Jihlava potřebovala. Prostor pro změnu je ve vyjednávání a snaze o změnu legislativy.