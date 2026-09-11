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Páteční díl Ulice: Opilý Lexík, pozvání, Prokop se bojí říct ne a vztah na dálku

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Páteční díl Ulice přinese pátrání po zmizelé slivovici a Kořínkovo pozvání. Lexík dorazí domů opilý a Evžen má na Prokopa prosbu a ten se ho bojí odmítnout.
Ulice

Ulice

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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