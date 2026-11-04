Rosas Jr. nasadil Covingtonovi škrcení a ukončil ho za 40 sekund. Přitom je o dvě váhové kategorie lehčí

Hlavní zápas večera měl trvat 10 minut. Diváci v římské hale Pala Pellicone si sotva stihli sednout. Colby Covington, 38letý Američan ve welterové váze (do 77 kg) s bilancí 17-5 a bývalý prozatímní šampion UFC, největší světové MMA organizace, vyrazil dopředu, za okamžik ležel na zemi s Raulem Rosasem Jr., 22letým bojovníkem v bantamové váze (do 61 kg) s bilancí 13-1, kterého promotér ohlásil s mexickou vlajkou, na zádech a odklepával. Na papíře proti sobě stáli bývalý titulový vyzyvatel z welteru a muž, který v UFC nastupuje o několik divizí níž. Redakce MMAmag porovnala, co promotér na plakát napsal nejdřív a co nakonec dodal, a z oficiálních profilů obou mužů na webu UFC přepočítala rozdíl mezi jejich váhovými limity.
Hlavní zápas večera měl limit 10 minut
Hype FC je grapplingová akce, kde se na žíněnce potkávají známá jména z MMA. V Římě se 3. listopadu 2026 zápasilo v režimu submission only, tedy bez úderů a s limitem 10 minut. Sherdog popsal, že Rosas Jr. nejdřív zkusil shoz, pak obešel soupeře na záda a zamkl škrcení zezadu za 40 sekund. MMA Fighting uvádí 43 sekund.
Rosas Jr. nastupuje v UFC v bantamové váze, Covington zápasil ve welterové váze a jeho profil UFC vede jako bojovníka, který ukončil kariéru v MMA.
Ještě pár dní před akcí měl přitom proti Covingtonovi nastoupit někdo úplně jiný.
Jméno z plakátu, které do Říma nedorazilo
Původní hlavní zápas zněl jinak. Z příspěvků, které Hype Fighting zveřejnil na svém účtu na síti X a do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že organizace nejdřív propagovala dvojici Colby Covington a Dillon Danis v režimu submission only, a teprve v posledních dnech před akcí přišlo oznámení změny: „Rosas Jr. nastupuje. Covington versus Rosas Jr. je váš nový hlavní zápas“.
Důvod Danisova odstoupení organizace nezveřejnila, Sherdog mluví o nezveřejněných důvodech. Liší se i to, jak krátce dopředu Rosas Jr. kývl: Sherdog píše o jednom dni, příspěvek promotéra k přenosu na DAZN o třech. Promotér tak přišel o trash talk, který se prodává sám, a místo něj dostal sportovní zápas, ze kterého se stal nejsdílenější moment večera.
Čísla z oficiálních profilů ukazují, že rozdíl mezi nimi byl větší, než napovídal plakát.
Na vážení by se ti dva nepotkali ani omylem
Rosas Jr. drží bantamový limit, Covington zápasil ve welterové váze. Rozdíl mezi jejich limity dělá 15,9 kg.
|Bojovník
|Váhový limit (lb)
|Váhový limit (kg)
|Raul Rosas Jr. (bantamová váha)
|135
|61,2
|Colby Covington (welterová váha)
|170
|77,1
|Rozdíl
|35
|15,9
Z profilu Raula Rosase Jr., který UFC vede na svém webu, redakce MMAmag vyčetla, že 6 ze 13 Rosasových výher v MMA skončilo submisí. Do bilancí v MMA se ovšem výsledek z Říma nepíše. Rosas Jr. šel do zápasu s 13-1 a stejnou bilanci si odvezl, Covingtonovi zůstává 17-5.
Co si z Říma odváží kluk, který tam neměl nastoupit
Ve výpisu pořadí bantamové divize a v přehledu akcí na webu UFC redakce MMAmag ověřila, že Rosas Jr. je ke 4. listopadu 2026 veden na 8. místě v Meta UFC Rankings a žádný další zápas v UFC oznámený nemá. Naposledy nastoupil 26. září 2026 na turnaji UFC Fight Night: Rosas Jr. proti Barcelosovi v Las Vegas, kde zvítězil technickým knockoutem v 5. kole v čase 1:38. Přímý dopad grapplingové výhry na pořadí doložený není.
Nejbližší program mají oba jinde. Oficiální stránky organizace Real American Freestyle, která pořádá zápasy ve volném stylu, uvádějí Covingtona 14. listopadu 2026 v Abú Zabí proti Chamzatu Čimajevovi v zápase o crossover titul a Rosase Jr. 28. listopadu 2026 v Chicagu proti Clayovi Guidovi.
Proč je ale takový večer pro dvaadvacetiletého bojovníka cennější než body v tabulce?
Proč 40 sekund váží víc než řádek ve statistice
ANALÝZA Rosas Jr. si z Říma neodvezl nic, co by šlo zapsat do bilance. Odvezl si krátké video se jménem, které zná i ten, kdo UFC sleduje jen přes sestřihy. Matchmaker nevybírá jen podle pořadí, vybírá podle toho, co se dá prodat. A zápas, kde lehčí muž hlavního zápasu složí bývalého titulového vyzyvatele dřív, než se diváci stihnou usadit, se prodává sám.
Covington má zároveň otevřenou cestu, jak si obraz rychlého odklepnutí přepsat. Stačí mu k tomu listopadový večer v Abú Zabí. Náhradník, kterého promotér dopsal na plakát pár dní před akcí, si z Říma odvezl jediný moment, na který si z celé karty někdo vzpomene.
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s příspěvky oficiálního účtu Hype Fighting na síti X zachycenými přes zrcadlo Sotwe (přímé otevření X skončilo chybou 403), se zprávami Sherdogu ze 4. listopadu 2026 a MMA Fighting ze 3. listopadu 2026, s crawlovanými profily a výpisem pořadí na ufc.com, s event page UFC Fight Night z 26. září 2026 a se stránkami Real American Freestyle, vše ke dni zpracování 4. listopadu 2026. Do přepočtu váhového rozdílu vstoupily dvě hodnoty, 135 liber u Rosase Jr. podle profilu UFC a 170 liber jako welterový limit u Covingtona (jeho profil UFC uvádí 171 liber), přepočet kurzem 1 libra = 0,45359 kg se zaokrouhlením na jedno desetinné místo. Čas zakončení se u zdrojů liší: Sherdog a Hype Fighting uvádějí 40 sekund, MMA Fighting 43 sekund. Nepodařilo se dohledat důvod odstoupení Dillona Danise ani údaje k jeho osobě, potvrzení předstihu přímo od Rosase Jr., plný oficiální záznam zápasu a oficiální pravidlo UFC o započítávání grapplingu do pořadí. Článek nepokrývá zbytek karty Hype FC ani Covingtonovu dosavadní bilanci ve volném stylu a otevřenou otázkou zůstává, kdy a proti komu Rosas Jr. nastoupí v UFC.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka