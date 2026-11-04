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Soud změnil výsledek voleb v Pulečném na Jablonecku, část hlasů nebyla započtena

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Dennívýzva
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Pobočka krajského soudu v Liberci změnila výsledek komunálních voleb v Pulečném na Jablonecku. Při přepočtu hlasů soud zjistil, že čtvrtina z nich nebyla do výsledku započtená. Při porovnání původních a přepočtených výsledků byly zjištěny podstatné rozdíly v počtech hlasů.
Soud změnil výsledek voleb v Pulečném na Jablonecku, část hlasů nebyla započtena

Soud změnil výsledek voleb v Pulečném na Jablonecku, část hlasů nebyla započtena

Zdroj: Obec Pulečný.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.11.2026 11:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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