Tomáš Matonoha ve StarDance končí! Osudu děkoval za to, že se do soutěže dostal

Tomáš Matonoha ve StarDance končí! Osudu děkoval za to, že se do soutěže dostalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
StarDanceZdroj: herminapress
Článek byl publikován 15.11.2026 05:54
Herečku Ljubu Krbovou (68) přivedly k čínskému bojovému umění zdravotní potíže. Dnes se za svým mistrem...
V pátek 20. listopadu se na jednom jevišti Divadla Hybernia setkají výrazné osobnosti české muzikálové...
Zpěvačka Sabina Křováková představila v pražském Vnitroblocku svou první knihu Inkoust barvy hrůzy. Sbírku...
James Faulkner (79) se během návštěvy Prahy pořádně rozpovídal. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřel téma...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Jakub Prachař už to nevydržel a zastal se Sandevy. Porotu StarDance obvinil z osobních antipatií: „Nepatří to do zábavy"
- Mladší generace už mě nepoznává a mně to vyhovuje. Syn Ivety Bartošové popsal, jak se zbavil stínu slavných rodičů
- Video: Matonoha vytáhl kytaru, Pšenička nasadil kovbojský klobouk: Zákulisí StarDance mělo šmrnc!
- Krásná Catharina Málek ze StarDance není sama: Její manžel pochází z Olomouce, společně mají syna