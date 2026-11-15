Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tomáš Matonoha ve StarDance končí! Osudu děkoval za to, že se do soutěže dostal

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Šestý večer StarDance patřil hitům osmdesátých let, výrazným kostýmům a napínavému vyřazování. Soutěž nakonec opustil Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou. Loučení nesli s úsměvem, i když jim bylo líto, že jejich cesta soutěží končí. Matonoha především děkoval osudu, že se ve StarDance vůbec ocitl.
StarDance

StarDance

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 05:54

Reklama
Další články z Aplausin.cz
Video: Matonoha vytáhl kytaru, Pšenička nasadil kovbojský klobouk: Zákulisí StarDance mělo šmrnc!
Video: Matonoha vytáhl kytaru, Pšenička nasadil kovbojský klobouk: Zákulisí StarDance mělo šmrnc!
Hvězda Ulice Krbová propadla taiči: Za svým mistrem létá do Číny už skoro 30 let
Hvězda Ulice Krbová propadla taiči: Za svým mistrem létá do Číny už skoro 30 let

Herečku Ljubu Krbovou (68) přivedly k čínskému bojovému umění zdravotní potíže. Dnes se za svým mistrem...

Muzikálové legendy na jednom jevišti: Hybernia oslaví 20. narozeniny ve velkém stylu
Muzikálové legendy na jednom jevišti: Hybernia oslaví 20. narozeniny ve velkém stylu

V pátek 20. listopadu se na jednom jevišti Divadla Hybernia setkají výrazné osobnosti české muzikálové...

SuperStar Sabina Křováková překvapila Soukupa i Xindla X! Místo nového alba vydala hororovou knihu
SuperStar Sabina Křováková překvapila Soukupa i Xindla X! Místo nového alba vydala hororovou knihu

Zpěvačka Sabina Křováková představila v pražském Vnitroblocku svou první knihu Inkoust barvy hrůzy. Sbírku...

Herec James Faulkner ostře o britské vládě: Rozmanitost je naše slabina!
Herec James Faulkner ostře o britské vládě: Rozmanitost je naše slabina!

James Faulkner (79) se během návštěvy Prahy pořádně rozpovídal. V rozhovoru pro Aplausin.cz otevřel téma...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.