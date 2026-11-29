Na dnešek jsme připravili kvíz pro ty, kdo si ještě pamatují večerní znělku a malého kluka s papírovou čepicí. Tentokrát nepůjde jen o názvy pohádek, ale hlavně o jejich autory, výtvarníky či hlasy večerníčkových postav.
Večer, většinou už někde na hraně mezi hraním a postelí. V mnoha domácnostech to býval pevný bod dne, podle kterého se skoro řídil čas. Krátký pořad pro děti, trvající zhruba deset minut, začala vysílat Československá televize. Zpočátku jen jednou týdně, od roku 1973 už každý den. Vypadá to jako jednoduchá dětská záležitost. Jenže zkuste si z hlavy vybavit, kdo výtvarně vytvořil Rumcajse nebo čí hlas měla Malá čarodějka. To prověří náš kvíz na In-Lifestyle.
Večerníček a jeho zakladatelé
U začátků pořadu stál surrealistický básník a výtvarník Milan Nápravník, tehdy dramaturg redakce pro děti a mládež. Přizval výtvarníka Radka Pilaře a režiséra Václava Bedřicha. Pilař navrhl známého chlapce v papírové čepici, Bedřich znělku natočil v létě 1964. Hlas jí propůjčil tehdy pětiletý Michal Citavý, hudbu napsal Ladislav Simon. Od té doby se znělka nezměnila a podle České televize jde o nejstarší dosud používanou televizní znělku v Česku.
Radek Pilař ale u Večerníčku nezůstal zapsaný jen díky malé postavičce ze znělky. Výtvarně stojí také za Loupežníkem Rumcajsem. Literární předlohu napsal Václav Čtvrtek. U Rumcajse Pilař výrazně pracoval s kruhy, elipsami a měkkými tvary, takže seriál má dodnes okamžitě rozpoznatelnou podobu. Večerníček ovšem nikdy nebyl dílem jediného tvůrce. Vladimír Jiránek dal podobu Bobovi a Bobkovi, výtvarník Václav Bedřich rozhýbal Štaflíka a Špagetku.
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Za více než půl století vzniklo přes 350 večerníčkových seriálů. Pracovali na nich výrazní výtvarníci, animátoři i herci. Vybavíte si, který večerníček namluvila Jiřina Bohdalová? A kdo měl na starosti výtvarnou podobu Maxipsa Fíka nebo Rákosníčka? V kvízu se podobné vzpomínky prověří docela rychle.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Novinky.cz, Novinky.cz
Tento příspěvek Velký kvíz z českých večerníčků: Úkolem je vzpomenout si na autory i hlasy, na které mnozí zapomněli byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.