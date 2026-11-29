Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který prověří vaše znalosti české kinematografie. Vaším úkolem bude poznat český film podle hlavní herecké dvojice.
České filmy si člověk často nevybaví přes jméno režiséra nebo přesně odvyprávěný děj. Mnohem častěji naskočí tváře. Řeknou se dvě jména a najednou je tam celá atmosféra: hospoda se štiplavým kouřem, chalupa po příbuzných, sousedské rýpání, trochu zamotaná láska nebo pátrání, které se bere vážněji, než by možná muselo. Herecká dvojice umí paměť nakopnout překvapivě rychle. A nemusí jít nutně jen o partnerskou dvojici. Vyzkoušet si to můžete v našem kvízu na In-Lifestyle.
Některé dvojice prostě zafungují
Některé páry se před kamerou potkaly jen jednou a stačilo to. Zůstaly v divácích. Jiné se vracely znovu, protože bylo vidět, že jim společný rytmus sedí. Nejde přitom jen o známá jména na titulku. Důležité je načasování, hlas, drobná reakce, přihrávka na repliku. Když to mezi dvěma herci funguje, publikum to většinou pozná bezpečně.
Za desítky let české kinematografie se takových dvojic poskládalo docela dost. Komediální dvojice, kde jeden drží kamennou tvář a druhý se řítí do průšvihu. Dramatické páry, u nichž napětí mezi postavami táhne skoro celý film. A taky spojení, která nejsou úplně prvoplánově slavná, jenže kdo ten snímek viděl, většinou si je vybaví. Při přípravě otázek jsme mimochodem narazili i na několik dvojic, u kterých člověk chvíli kouká, váhá – a pak to najednou sepne.
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Na tom stojí i dnešní kvíz. Žádná nápověda k zápletce, žádné místo natáčení nebo ikonická věta. Jen dvě jména. Vaším úkolem bude poznat český film, v němž se tato herecká dvojice objevila v hlavních rolích. Některé otázky možná půjdou skoro samy. U dalších už se ale ukáže, kdo má českou filmovou klasiku opravdu v hlavě uloženou.
Tak co vy? Poznáte známé české snímky jen podle hlavních herců, nebo vám některá dvojice bude povědomá, ale název filmu bude pořád někde unikat? Zkuste si to.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech ČSFD, Wikipedie, Filmový přehled
Tento příspěvek Kvíz pro milovníky českých filmů: 10 z 10 snímků podle ústřední dvojice herců poznají jen experti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.