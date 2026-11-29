Na začátku února 2025 skončila na Aukru dražba nenápadné položky. Šlo o keramický džbán ve tvaru kohouta, vysoký 19 centimetrů, ve stylu art deco, se značkou na dně a drobně oprýskanou barvou. Nový majitel za něj zaplatil 1 800 Kč. Galerie Graciano mezitím prodala ručně malovaného kohouta v červeno-béžovém provedení s černými detaily, tentokrát bez jediné vady, za 2 500 Kč. Takové částky by kdysi nikoho nenapadly, protože výrobky Ditmar-Urbach patřily k obyčejné výbavě domácností stejně samozřejmě jako hrnec na brambory. Podle našeho průzkumu, který jsme uzavřeli 20. listopadu 2026, ovšem ne každý kus po babičce dosáhne na vyšší tisícovky. O ceně rozhoduje tvar, značení a hlavně to, kolik let kuchyňského provozu předmět přestál bez úhony.
Ditmarka ze Znojma a Teplic: zboží pro široké vrstvy
Kořeny značky sahají do dvou měst. Ve Znojmě stála továrna založená Rudolfem Ditmarem, kterou podle publikace k 135. výročí znojemského závodu v letech 1919 až 1938 vlastnili Ditmarovi dědicové společně s bratry Urbachovými. Alfred a Otto Urbachovi přišli do Teplic už v roce 1879. Roku 1924 se jejich podnik spojil se znojemskou firmou a vznikla akciová společnost Ditmar-Urbach.
Sortiment byl nebývale široký. Z dílen odcházely vázy a dekorativní plastiky, ale také talíře, umyvadla a toaletní mísy. Právě masovost dodala značce dnešní nostalgický náboj. Podle reportáže CNN Prima NEWS k teplické výstavě měl hrnky, talíře nebo sanitární keramiku z Ditmarky doma „takřka každý“. Výrobky mířily k obyčejným lidem, nikoli do salonů.
Dnes se ke stejným předmětům vracejí muzea. Teplické muzeum podle kurátorky výstavy, jak ji citoval server
iDNES.cz, uchovává přibližně 500 kusů. Zajímavý detail: firma nevedla knihy se vzory ani rozkresy. Výrobní katalogy přežily, jména návrhářů v nich ale chybějí. U řady džbánů proto zůstává autor neznámý a sběratelé se musí spolehnout na značku a styl. Pórovina v kuchyni: proč neporušených kusů ubývá
Ditmarka se vyráběla k používání, a to jí na počtu dochovaných exemplářů ubralo nejvíc. Část produkce tvořila pórovina, hmota podle kurátorky výrazně křehčí než porcelán. Kanadský konzervační institut připomíná obecné pravidlo: keramika je sice tvrdá, při nárazu však snadno praskne.
Stačí si představit životní dráhu takového džbánu. Desítky let mytí v dřezu, cesty na chalupu v kufru škodovky, stěhování, děti u stolu. Každý takový okamžik mohl skončit oťukem na hraně, vlasovou trhlinou nebo střepy v lopatce. Proto se do dnešních dnů dostalo jen málo kusů v perfektním stavu, se zřetelnou značkou a bez ztracených dílů. Na rozbitý džbán se zapomene, ten nepoškozený skončí ve vitríně.
Křehkost trápí i současné prodejce. Starožitnictví Stará Stodola u prodané konvičky ve tvaru kohouta za 1 000 Kč výslovně varuje, že Zásilkovna, DPD ani Balíkovna nenabízejí službu pro křehké zboží. U rozbitného nádobí proto doporučuje zvážit dražší dopravu.
Kohoutí džbán za 1 800 i 2 500 Kč: kde leží cenová laťka
Nejsilnějším tahákem trhu zůstává figurální kohout. Doložené obchody i čerstvé inzeráty se přitom drží nad hranicí, kterou slibují sběratelská fóra:
Kde Předmět Cena Stav Aukro kohoutí džbán, art deco, 19 cm, značený 1 800 Kč prodáno 4. 2. 2025 Galerie Graciano ručně malovaný kohout, bez vad 2 500 Kč prodáno Sbazar art deco kohout s oklepy 1 980 Kč nabídka z 21. 10. 2026 Bazoš meziválečný džbán Ditmar-Urbach 1 500 Kč nabídka z 16. 10. 2026 Sbazar kohout s jedním oťukem 1 200 Kč nabídka z 26. 10. 2026
Tabulka ukazuje zajímavou věc. Atraktivní figurální tvar drží hodnotu i tehdy, když povrch nese stopy používání. Malé poškození barvy kohoutovi na Aukru nezabránilo v prodeji za 1 800 Kč. Bez kazu a s ruční malbou vyšplhala cena v galerii o dalších sedm stovek.
Výše se dostávají i jiné předměty. Starožitnictví Taranis nabízí plastiku Ditmar-Urbach za 1 980 Kč a retro vázu Mozaika za 1 200 Kč. Na Aukru se v aktuálním výpisu objevují starožitné kořenky za 2 600 Kč nebo soška tygra s okamžitou cenou 2 500 Kč. Tyto položky ovšem zatím čekají na kupce.
Selský šálek za 45 Kč a sady, které nikdo nechtěl
Opačný pól trhu je stejně výmluvný. Šálek se dvěma podšálky se selským motivem, barevnými květy a venkovským dekorem typickým pro 60. až 80. léta skončil na Aukru 9. září 2026 za pouhých 45 Kč. Pěkný, nostalgický, ale k vidění v desítkách dalších inzerátů.
Kompletnost sama zázraky nedělá. Souprava džbánu se třemi číšemi, z nichž jedna měla vlasovou prasklinku, odešla z Aukra 7. září bez jediného příhozu, přestože vyvolávací cena činila 439 Kč. Nápojová souprava Brusel s džbánem a šesti poháry visí na Bazoši za 990 Kč. Výrazně dráže se prodávají spíš kořenky, které Taranis nabízí za 780 Kč, nebo chalupářská mísa za 880 Kč.
Pro zajímavost jsme ceny srovnali s chodovským růžovým porcelánem Haas & Czjzek. Jednotlivý šálek s podšálkem této značky se na Aukru vydražil za 145 Kč, šestice hrnečků se nabízí za 1 490 Kč a koláčová souprava Lenka/Jaro v originálním balení stojí na Sbazaru 4 500 Kč. Růžový porcelán tedy u velkých souprav vede, osamocené kusy však končí v podobných relacích jako běžná Ditmarka. Podle nás má keramika Ditmar-Urbach výhodu jinde: na chalupě působí přirozeně, kdežto porcelán s ptáčky se hodí spíš do vitríny.
Jak poznat a prodat kus z babiččiny kredence
Před vyhozením čehokoli z půdy stojí za to obrátit nádobu dnem vzhůru. Nápis Ditmar Urbach, případně odkaz na Znojmo či Teplice, je prvním vodítkem. Odborná literatura uvádí, že značky znojemského a teplického provozu se v letech 1924 až 1938 lišily, takže pomáhají i s datací. Do logotypu firmy patřil také pták připomínající labuť.
Hodnotu vlastního kousku nejlépe odhadnou ukončené aukce. Aktivní nabídky na Bazoši vypovídají spíš o přání prodávajících, Aukro naproti tomu ukazuje, kolik kupci skutečně zaplatili. Velký kohout v perfektním stavu se tam v roce 2024 prodal za 1 068 Kč, což dobře ilustruje, jak silně cenu ovlivňuje moment a konkurence.
Při prodeji se vyplatí několik zásad:
vyfotit dno se značkou a uvést přesné rozměry, popsat každou vadu, i drobný oťuk nebo vlasovou trhlinu, čistit šetrně, bez agresivní chemie, zvlášť u malby a zlacení, každý kus zabalit zvlášť a vyplnit dutiny, kolem nechat aspoň osm centimetrů výplně, u dražších kusů zvolit dvojitou krabici nebo osobní předání.
Trpělivost se počítá. Na Bazoši visely ještě 20. listopadu inzeráty z října s desítkami zobrazení. Běžný hrnek může čekat týdny, dobře naceněný kohout s čitelnou značkou zmizí rychleji.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková