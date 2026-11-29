Na konci antarktické zimy roku 2011 upevnili kameramani Hugh Miller a Doug Anderson časosběrnou kameru ke spodní straně ledu u ostrova Little Razorback poblíž Rossova souostroví. Objektiv mířil do šera, kde z ledového stropu visel tenký bělavý výrůstek. Během pěti až šesti hodin se protáhl až ke dnu. Tam se začal rozlévat do stran jako pomalá ledová řeka a postupně pohltil všechno, co leželo v jeho cestě. Producentka BBC Natural History Unit Kathryn Jeffs později popsala, že v ledu zůstaly hvězdice, ježovky a mořští plži, všichni mrtví. Záběr ze série Frozen Planet obletěl svět a jev s odborným názvem brinicle si vysloužil přezdívku „ledový prst smrti“.
Jak vzniká brinicle: solanka, která mrazí moře kolem sebe
Když mořská voda zamrzá, krystaly ledu většinu soli odmítnou. Ta se koncentruje v drobných kapsách a kanálcích mezi krystaly v podobě solanky, tedy extrémně slané vody. Čím více soli kapalina obsahuje, tím nižší má bod mrznutí. Běžná polární mořská voda tuhne kolem −1,8 °C, zatímco solanka uvnitř ledu zůstává tekutá i při teplotách, které by sladkou vodu dávno proměnily v kámen. Podrobné vysvětlení nabízí vzdělávací stránka
NSIDC.
Solanka je chladnější i slanější než okolí, a proto těžší. Gravitace ji táhne ven z ledu a dolů do oceánu. Jakmile vyteče, vzniká zvláštní tepelný souboj. Proud podchlazené tekutiny ochlazuje okolní mořskou vodu, která má teplotu těsně u bodu mrznutí, a ta okamžitě mrzne. Kolem klesajícího pramínku tak vyrůstá tenkostěnná ledová trubice, uvnitř dutá a zespodu otevřená.
Podle experimentální studie publikované v roce 2024 v časopise
The Cryosphere musí být solanka výrazně studenější než moře, pod −15 °C, a zároveň jí musí vytéct dost. U terénních případů se odhady pohybují v desítkách až stovkách litrů. V přírodě útvar přirůstá zhruba o 0,2 až 2 centimetry za minutu. Laboratorní model ostatně existuje už půl století: oceánograf Seelye Martin v roce 1974 vstřikoval studenou solanku do mořské vody u bodu mrznutí a růst „ledových stalaktitů“ popsal teorií laminárního proudění.
Starší literatura proto mluvila o stalaktitech. Pojem sedí jen tvarem. Rampouch se prodlužuje z odkapávající sladké vody na vzduchu, kdežto brinicle roste pod hladinou kolem sestupujícího proudu přesolené kapaliny a mráz si nese s sebou.
VIDEO Ledová řeka na mořském dně: chvíle, kdy se prst mění v past
Dokud trubice visí ve vodním sloupci, nikomu neubližuje. Zlom nastává, když narazí na dno. Studená solanka se nemá kam dál propadat, a tak se rozlévá po sedimentu a kamenech. Voda kolem ní dál mrzne a po dně se plazí ledová stopa. Laboratorní pokusy tenhle scénář zopakovaly v nádobách, kde se led po dosažení „dna“ šířil do stran.
Pro tvory, kteří se pohybují rychlostí několika centimetrů za minutu nebo jsou k podkladu přisedlí, znamená taková řeka konec. Hvězdice ani ježovka před ní neutečou, protože led postupuje stejným tempem, jakým se plazí ony. Obalí je, znehybní a zmrazí. Záběry BBC zachycují právě tuhle fázi a právě ona dává přezdívce „prst smrti“ plné opodstatnění.
Rozměry přitom budí respekt. Paul Dayton a Seelye Martin popsali v roce 1971 v antarktickém průlivu McMurdo útvary dlouhé 1,5 až 6 metrů a široké 10 až 25 centimetrů. Šestimetrová trubice tedy odpovídá výšce dvoupatrového domu, který by visel vzhůru nohama pod ledovou krou.
Z redakčního pohledu funguje brinicle nejlépe jako přírodní past v měřítku několika metrů. Zabíjí přesně a lokálně, v úzkém pásu, kudy proteče solanka. V terénu se útvary objevují zhruba v rozestupech 5 až 10 metrů a americká příručka Antarctic Dive Guide uvádí, že často visí u trhlin a zlomů v ledu, osamoceně i ve shlucích. Pro jednotlivé živočichy na dně jde o zkázu, pro mořský ekosystém jako celek o drobný zásah.
Natáčení pod antarktickým ledem: proč „ledový prst smrti“ spatřilo jen pár lidí
Jeffs při přípravě natáčení na internetu nenašla téměř nic. Opírala se o jediný vědecký článek. Štáb strávil v oblasti sedm týdnů a musel vyvinout speciální časosběrné vybavení připevněné ke spodní straně ledu, protože růst ledu i život v průlivu McMurdo plynou pomalu a obyčejná kamera by děj nezachytila. K úspěchu bylo nutné trefit se do vhodných podmínek, jež se opakují jen v určitém období a na určitých místech.
Samotní potápěči se brinicle bát nemusejí. Časopis amerického námořnictva Naval Research Reviews z roku 1972 popisuje, že se útvary při pokusu o odlomení drolily v rukou. Riziko polárního ponoru plyne odjinud: z ledového stropu nad hlavou, z vody o teplotě kolem −2 °C, z omezeného času pod hladinou a z náročné orientace. Lodím útvar nehrozí vůbec, neboť visí pod pevným ledem, kam se trup nedostane.
Vědecky je jev zdokumentovaný nejméně od začátku 70. let, kdy se pozorování z Antarktidy dostala do odborných časopisů. Novější přehledy zmiňují výskyt i v Arktidě. Přesto zůstal po desetiletí doménou úzkého okruhu oceánografů a polárních potápěčů. Teprve časosběr z roku 2011 ho ukázal milionům diváků.
Brinicle, Česko a ledové měsíce Jupiteru
Na českém rybníku ani jezeře se ledový prst smrti neobjeví. Sladká voda mrzne kolem 0 °C a nevylučuje sůl, takže chybí hustá solanka, která celý proces pohání. Pod ledem Máchova jezera nic podobného neklesá.
Přímý český výzkum brinicle jsme nedohledali. Český antarktický program Masarykovy univerzity, který provozuje stanici Mendel na ostrově Jamese Rosse, se věnuje klimatologii, glaciologii, hydrologii, permafrostu a biologii. Podmořské ledové trubice ale mezi jeho tématy nefigurují.
Zajímavější vazbu nabízí klima. Národní středisko pro sníh a led NSIDC v listopadu 2026 uvedlo, že rozsah arktického mořského ledu v říjnu dlouhodobě klesá o 9,1 % za dekádu oproti průměru let 1981 až 2010 a že Antarktida zaznamenala druhý nejnižší říjnový rozsah po roce 2023. Časová řada četnosti brinicle neexistuje, takže přímý dopad doložit nelze. Podmínky, za nichž útvary vznikají, se ovšem s proměnou mořského ledu posouvají. Dá se čekat, že tam, kde ubude mladého ledu, ubude i solanky, a tedy i ledových prstů.
Astrobiologové mezitím vidí v brinicle model pro vzdálené světy. Jupiterův měsíc Europa a Saturnův Enceladus skrývají pod ledovou krustou oceány a nové studie zkoumají, zda by podobné solankové trubice mohly i tam vytvářet chemicky aktivní prostředí. Malý antarktický úkaz tak získal přesah až k vnějším planetám sluneční soustavy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková