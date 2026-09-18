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Tisíce dobrovolníků vyrazí tento víkend uklízet přírodu po celém Česku

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Tento víkend se po celé zemi rozběhne podzimní vlna kampaně Ukliďme svět, kterou každoročně organizuje Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci budou sbírat plastové obaly,…
odpad odpadky reka more ocean znecisteni voda plast

odpad odpadky reka more ocean znecisteni voda plast

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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