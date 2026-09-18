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Obchod hlásí „platba pouze kartou“. Neporušuje tím zákon?

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Cedule „platba pouze kartou“ se objevují v kavárnách, menších obchodech i některých službách stále častěji. Řada zákazníků proto předpokládá, že způsob placení je čistě…
kasa-platba-trzba-trzby-obchod-restaurace-platebni-karta

kasa-platba-trzba-trzby-obchod-restaurace-platebni-karta

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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