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TIP NA VÍKEND: Čí só hode? Prostějov na dva dny opanují tradiční Hanácké slavnosti

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Tradiční hody opanují o tomto víkendu Prostějov. Návštěvníky čeká bohatý program, ve kterém si přijdou na své milovníci folkloru, sborového zpěvu, populární hudby i tradičních hodových radovánek.
TIP NA VÍKEND: Čí só hode? Prostějov na dva dny opanují tradiční Hanácké slavnosti

TIP NA VÍKEND: Čí só hode? Prostějov na dva dny opanují tradiční Hanácké slavnosti

Zdroj: Město Prostějov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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