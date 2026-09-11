Problémovou budovu Golem v Olomouci zavřeli plechem. Byl to extrém, zní od místních

Zástupci Komise městské části Hejčín označili na jednom z letních setkání stav budovy na adrese Tomkova 40 jako bezpečnostní riziko pro obyvatele, okolí i samotnou budovu. Apely na vlastníka a další instituce se v těchto dnech projevily v podobě uzavření otvorů a vstupů do budovy vlnitým plechem. „Situace výrazně gradovala. Stížností bylo hodně, nejen z vedlejších podniků, ale také ze škol nebo od rodičů dětí. Bezdomovci tam kouřili, chlastali, dělali nepořádek, rozbíjeli okna a podobně. Budova byla dlouhodobě problematická, ale teď už to byl extrém, problémových osob tam bylo hrozně moc. Dělo se tam zřejmě hodně rizikových aktivit. Jsme rádi, že se to nějakým způsobem pohnulo. Jsme zvědaví, jak dlouho takové řešení vydrží. I bezdomovci tam mohou mít nějaké své věci, máme obavy, aby se tam ještě nechtěli dostat,“ komentoval Aleš Vánský z KMČ Hejčín, který se obdobně jako jeho kolegové děním v lokalitě dlouhodobě zabývá.
Několikapodlažní nemovitost, která dříve byla jedním z pracovišť Univerzity Palackého, byla ještě před několika lety v majetku města. Poté ji radnice darovala v roce 2023 Olomouckému kraji, který ji chtěl rekonstruovat pro potřeby školského zařízení. Následně došlo ke změně záměru a budova měla být proměněná v archiv či depozitář. Nakonec se hejtmanství dohodlo s městem na navrácení objektu zpět do vlastnictví města, realitní transakci schválilo olomoucké zastupitelstvo už letos v březnu.
Na začátku léta byla ještě situace nevyjasněná, podle náměstka olomoucké primátorky pro majetkoprávní záležitosti Tomáše Sýkory (ANO) došlo ale k posunu. „V současné době probíhají opatření k zabezpečení objektu na adrese Tomkova 40 v Olomouci před neoprávněným vstupem osob. Tato opatření provádí Olomoucký kraj v součinnosti se společností Technické služby města Olomouce. Po dokončení vyklizení a zabezpečení objektu a po jeho následném předání bude možné pokračovat v jednáních směřujících k majetkoprávnímu vypořádání vztahů k tomuto objektu mezi statutárním městem Olomouc a Olomouckým krajem,“ sdělil náměstek.
To potvrzuje i mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. „Platí dohoda mezi Olomouckým krajem, který je vlastníkem předmětné nemovitosti v Tomkově ulici v Olomouci, a městem Olomouc o převodu této budovy do majetku právě města Olomouc. Probíhají konkrétní kroky, které směřují k převodu nemovitosti do majetku města,“ doplnila mluvčí.
Pro budovu je rozpracovaná celá řada vizí potenciálního využití, v uplynulých letech se zde konala cvičení složek integrovaného záchranného systému či různá komunitní setkání zaměřená i na možnou proměnu Golema. Nad budoucností rozsáhlého objektu ale stále visí otazník.
„Jsou už i názory na demolici, že by to bylo řešení, když nikdo není schopný se o budovu postarat,“ poznamenal Aleš Vánský. Rozhořčení či nespokojenost ze stavu rozlehlé stavby na pomezí dvou částí olomoucké čtvrti Hejčín pramení i ze skutečnosti, že takřka přímo sousedí se školkou, základními školami i gymnáziem. „Mělo by tam být něco, co by klidově nebo zaměřením dotvářelo lokalitu se třemi školami, ale nyní je tam úplný opak a extrém. Trvá to roky. Mohlo by tam být sportoviště, nebo parčík či odpočinková zóna. Vždy tam byla nějaká zeleň, byly tam dříve sady. Uvidíme, jakou bude mít budova prioritu po volbách. Je to věčný boj, ale lepší zabezpečení dává určitou naději. Ale zase aby se teď neusnulo na vavřínech a nic už se dál neřešilo,“ přemítá Aleš Vánský.