Tetřívci v Krkonoších přestali mizet. Vědci mluví o opatrném optimismu

Populace kriticky ohroženého tetřívka obecného v Krkonoších se po desetiletích výrazného poklesu zdá být na mrtvém bodě, a to v dobrém slova smyslu. Tři po sobě jdoucí roky stagnace jsou pro odborníky ze Správy Krkonošského národního parku povzbudivým signálem, byť zdaleka ne důvodem k oslavám.
Letošní jarní sčítání zachytilo 53 tokajících kohoutků, o tři méně než při předchozím průzkumu před třemi lety, kdy jich bylo 56. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný uvedl, že krkonošská populace tetřívků má šanci na přežití, pokud bude dlouhodobá péče pokračovat.
Historická čísla ukazují, jak hluboká krize nastala. V roce 2001 sčítání zaznamenalo 135 tokajících kohoutků, v roce 2017 už pouze 74. Příčin je víc. Klíčovým problémem je úbytek vhodných stanovišť. Tetřívek potřebuje otevřenou či rozvolněnou krajinu s mozaikou mladých porostů, rašelinišť a nezarostlých ploch. Právě ta však v Krkonoších postupně mizí, protože imisemi poškozené lesy a rozsáhlé holiny, které ptákům dříve vyhovovaly, dnes zarůstají novým lesem.
Správci parku na to reagují cílenou terénní prací. V posledních letech vzniklo přes 20 takzvaných tetřívčích ploch o velikosti zhruba jeden až dva hektary, které slouží jako tokaništní a potravní zázemí.
Neméně důležitý je klid. Tetřívek je mimořádně citlivý na rušení, zejména v zimě, kdy musí hospodařit s energií, a na jaře při toku. Správa KRNAP proto udržuje klidová území, omezuje dopravu v ranních a večerních hodinách a turistické cesty přes tokaniště uzavírá vždy od 15. března do 31. května.
Závažnou hrozbou zůstává izolace krkonošsko-jizerskohorské populace. Odborníci varují, že bez kontaktu s jinými populacemi hrozí genetický kolaps. Přesto jde podle nich o jednu z posledních populací tetřívka v Česku, která má reálnou šanci dlouhodobě přežít.
Ředitel Správy KRNAP Petr Moravec zdůraznil, že tetřívek patří mezi nejviditelněji ohrožené živočichy parku a správa musí „udělat maximum pro to, abychom o něj v budoucnu nepřišli."
Sčítání probíhá tradičně v době toku, kdy odborníci vyráží v jeden den do terénu a zaznamenávají zvuky kohoutků na sledovaných lokalitách.
Zdroj: autorský text / ČTK