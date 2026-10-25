Smrt jí sluší: Meryl Streep přirovnala natáčení k návštěvě zubaře a během natáčení se používala pneumatická podprsenka

Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova Smrt jí sluší, FOTO: © Universal Pictures, distr. TV Nova
V černé komedii Smrt jí sluší z roku 1992 se ústřední dvojice hereček Meryl Streep a Goldie Hawn rvala tak zuřivě, že jedna z nich utrpěla skutečné zranění. Meryl Streep při potyčce s lopatou neúmyslně poškrábala svou filmovou sokyni přímo na tváři, a trvale jí tak jizvou připomněla natáčení. Boj o manžela a elixír mládí
Spisovatelka Helen a stárnoucí herečka Madeline se už léta k smrti nenávidí, protože Madeline kdysi přebrala Helen úspěšného snoubence Ernesta. Bývalý špičkový plastický chirurg mezitím skončil u maskování mrtvol, obě ženy překročily padesátku a jejich životy rychle chřadnou. Helen se kvůli žalu psychicky zhroutí, skončí na psychiatrii a začne posedle plánovat pomstu. Zvrat do války stárnoucích žen vnese až záhadná majitelka kosmetického salonu Lisle, která disponuje zázračným elixírem mládí a věčného života.
Roli nerozhodného Ernesta nakonec získal Bruce Willis, i když tvůrci původně zvažovali Kevina Klinea a po jeho odmítnutí se na konkurzu objevil Jeff Bridges. Režisér Robert Zemeckis později vzpomínal, že Willis byl ze své neobvyklé komediální role natolik nadšený, že chodil na natáčení už v pět ráno.
Přišité hlavy a falešná prsa
Film se stal průlomovým milníkem v oblasti vizuálních efektů a jako první využil software pro fotorealistickou simulaci lidské kůže. Náročné bylo natáčení pro Meryl Streep, která ve scéně se zlomeným krkem musela hrát s modrou kápí na hlavě, zatímco couvala před kamerou. V postprodukci pak filmaři na její tělo digitálně připojili záběry hlavy z odděleného natáčení před modrým klíčovacím plátnem, případně používali animatronickou loutku s její podobiznou.
K vytvoření efektu pevnějšího poprsí po vypití zázračného elixíru původně sloužila pneumatická podprsenka. Výsledek však působil nepřirozeně, a tak se během ostrého záběru musela za herečku schovat kostymérka a prsa jí ručně vyzvednout do správné pozice.
Podobně náročné technické řešení museli tvůrci vymyslet i pro Goldie Hawn. Když její postava Helen ve filmu usedá s dírou v břiše na rukojeť lopaty, nedokázala zaujmout požadovanou polohu. Tým vizuálních efektů proto musel obraz v počítači dodatečně deformovat, aby to vypadalo, že rukojeť skutečně prochází přímo jejím tělem.
Smazaná komička a tělo vojenské právničky
Už během příprav film několikrát změnil tvář. Původně měl vzniknout jako pokračování hororových Příběhů ze záhrobí. Po zkušebních projekcích navíc publikum nereagovalo dobře, a proto tvůrci kompletně přetočili celý závěr a radikálně zrychlili tempo. V důsledku těchto zásahů se z hotového snímku úplně vytratila herečka Tracey Ullman, přestože ještě figurovala v oficiálních upoutávkách. Meryl Streep se později nechala slyšet, že práce na snímku přeplněném efekty byla jako návštěva u zubaře, a označila ho za svůj první i poslední podobný projekt.
Ačkoliv Isabella Rossellini hrála nesmrtelnou krásku Lisle oděnou jen v pár kouscích šperků, pro detailní záběry v bazénu využila dublérku, tehdy neznámou Catherine Bell. Rossellini nevysvětlovala odmítnutí nahoty stydlivostí, ale pocitem, že pro takovou scénu nemá dostatečně sošnou postavu. Ve scéně, kde její postava s opovržením reaguje na věk 38 let, bylo herečce ve skutečnosti 39. Její podivný kosmetický salon odkazuje na falešnost také tím, že zaměstnanci okamžitě ztratí své předstírané evropské přízvuky ve chvíli, kdy do místnosti vtrhne nechtěný host.
Komedii uvede Nova Cinema v neděli 25. října od 17:55.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).