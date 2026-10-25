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Smrt jí sluší: Meryl Streep přirovnala natáčení k návštěvě zubaře a během natáčení se používala pneumatická podprsenka

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V komedii Smrt jí sluší z roku 1992 se herci kvůli speciálním efektům pořádně zapotili. Meryl Streep přitom neúmyslně zranila svou kolegyni Goldie Hawn lopatou.
Smrt jí sluší

Smrt jí sluší

Zdroj: FOTO:© Universal Pictures, distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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