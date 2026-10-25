Nepřijatelné: Dostal trest za to, že je Argentinec, řekl Clarkson

Franco Colapinto přijížděl do Austinu s jistotou trestu deseti pozic na startu za výměnu řídicí elektroniky. V sobotní kvalifikaci se umístil na čtrnáctém místě, ale jeho penalizace ho odsune až na jednadvacáté místo. Za ním bude startovat pouze Gabriel Bortoleto, který obdržel ještě vyšší trest. Kromě těchto dvou Jihoameričanů na startu klesne ještě Arvid Lindblad, který po poklesu o pět pozic vyrazí do závodu ze čtrnáctého místa.
Jeremy Clarkson před kvalifikací poskytl rozhovor pro Sky Sports F1, kde se vyjádřil právě ke Colapintově penalizaci za výměnu komponent. Moderátor svého vlastního pořadu Clarksonova farma řekl: „Franco dostal penalizaci za to, že je Argentinec. No, já bych mu ji za to taky dal. Je to jen kvůli tomu, co se stalo, když jsme tam byli.“
Clarkson, kterému byla v květnu roku 2025 diagnostikována rakovina prostaty, jež se mu daří prozatím úspěšně léčit a nyní s nachází ve stádiu remise, tímto vyjádřením narážel na jednu z nejslavnějších epizod Top Gearu z roku 2014. Tento rádoby vtip se však nelíbil jak managementu Franca Colapinta, tak samotnému týmu Alpine.
Britský žurnalista svým prohlášením odkazoval na epizodu, která se odehrávala v Patagonii v Argentině. Tehdy tam řídil Porsche 928 GT s poznávací značkou H982 FKL, což si místní vyložili jako provokaci týkající se války o Falklandy z roku 1982 mezi Argentinou, která si toto území nárokuje, a Velkou Británií, pod kterou toto území oficiálně patří.
On, další dva moderátoři pořadu Richard Hammond a James May a zbytek natáčecího týmu byli nuceni místo opustit a uprchnout k chilským hranicím, zatímco byli napadeni místními obyvateli. Nakonec bylo prokázáno, že nešlo o žádný úmysl a číslo poznávací značky bylo původní a natáčecímu štábu nedošlo, že by mohlo být bráno jako narážka na válku.
Příhoda je to sice zajímavá, ovšem v době, kdy se samotná formule 1 a Franco Colapinto se svým týmem, jehož fanoušci na sociálních sítích často vyhrožují ostatním pilotům, snaží proti nenávistným komentářům bojovat, toto prohlášení rozhodně není šťastné.
Tým kolem Franca Colapinta, který před týdnem skrze sociální sítě požádal své fanoušky, aby přestali s opakujícími se útoky na ostatní závodníky, vydal v reakci na slova Jeremyho Clarksona své vlastní prohlášení.
„Komentáře Jeremyho Clarksona týkající se Francovi národnosti jsou zcela nepřijatelné,“ napsal Argentincův manažer Jamie Campbell-Walter.
„Pro takovéto vyjádření není ve formuli 1 žádné místo. Bez ohledu na to, kdo je dělá, nebo jestli jsou myšleny jako vtip. Pracovali jsme tvrdě na prosazení respektu a ukončení nepřátelství a urážek.“
„Úcta však musí být oboustranná. Nemůžeme po nikom žádat, aby se choval zodpovědně, zatímco bychom akceptovali vyjádření od výrazných osob, které navštěvují náš sport, jako tato. Franco a jeho příznivci si toto nezaslouží. Nedovolme, aby to zničilo progres, kterého jsme dosáhli, a povznesme se nad tyto zlomyslné komentáře.“
Prohlášení vydal také tým Alpine, Clarksona v něm však nejmenoval.
„Jsme si vědomi komentářů, které byly učiněni v nedávném rozhovoru našim hostem v Austinu. Rádi bychom zopakovali, že se jedná o pohledy jednotlivců a neshodují se s našimi týmovými hodnotami, které podporují vlídnost a respekt. Franco je naším pilotem a má naši plnou podporu,“ stálo ve vyjádření francouzské stáje.
Druhý pilot týmu z Enstone Pierre Gasly odstartuje do závodu ze solidní desáté pozice. Velká cena USA začíná dnes v 21:00 našeho času.