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Nepřijatelné: Dostal trest za to, že je Argentinec, řekl Clarkson

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Bývalý moderátor populárního seriálu Top Gear a známá postava motoristického světa Jeremy Clarkson se tento víkend objevil na okruhu COTA jako host týmu Alpine, kterému již léta fandí. Před kvalifikací kontroverzním způsobem komentoval trest, který posune Franca Colapinta na konec startovního roštu. Agent jezdce označil jeho komentář za nepřijatelný.
Jeremy Clarkson se přišel na Velkou cenu USA podívat jako host týmu Alpine

Jeremy Clarkson se přišel na Velkou cenu USA podívat jako host týmu Alpine

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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