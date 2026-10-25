Velký kvíz o stověžaté Praze: Kdo si neporadí s 10 otázkami, měl by si ji co nejdříve pořádně projít

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo si myslí, že naše hlavní město znají jako své boty. Praha toho ale skrývá víc, než by se mohlo na první pohled zdát.
Praha není jen hezké pozadí pro víkendové fotografie. Vznikala dlouho, vrstvu po vrstvě, občas překotně, jindy pěkně pozvolna. Každá doba po sobě něco nechala. Něco bije do očí hned, něco se schovává pod dlažbou nebo za fasádou domu, kolem kterého chodí lidé roky a vlastně ho nevidí. Na různé zajímavosti týkající se našeho hlavního města se zaměřuje i náš kvíz na In-Lifestyle.
Stověžatá Praha: město, které má víc podob, než se na první pohled zdá
Přezdívka stověžatá není jen líbivé slovo z pohlednic a turistických magnetek. Pražské panorama se skládalo po staletí a podobné množství věží, kupolí a střech na jednom místě se nehledá snadno. Do města míří každoročně miliony turistů. Přitahuje je hlavně prostor, kde se starší historické vrstvy potkávají s novějšími zásahy.
Praha má rozlohu 496 km² a žije v ní více než 1,3 milionu lidí. Pokud se započítá celá metropolitní oblast, číslo se blíží dvěma milionům. Je největším městem Česka, ekonomickým centrem země a sídlem většiny hlavních institucí. Působí tu také více než deset vysokých škol univerzitního typu, mezi nimi Univerzita Karlova, která patří k nejstarším univerzitám ve střední Evropě. A historické centrum Prahy je zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO.
Test historických znalostí o největších změnách v 18. století: S alespoň 7 z 10 otázek si musí poradit každý
Byla by ale chyba zúžit Prahu jen na kamenné historické centrum. Průvodci po méně známých místech často připomínají například Prokopské údolí, Stromovku či Grébovku. Tam je replika historické kuželkové dráhy ze 70. let 19. století. Přesně takové drobnosti se v běžné turistické trase snadno ztratí mezi známějšími zastávkami.
Praha skrývá víc, než je vidět z chodníku
Pražská památková rezervace, jejíž ochrana letos slaví 55 let, zahrnuje desítky národních kulturních památek. Praha má dlouhou a bohatou historii, v níž se mísí architektura, legendy i události, které zasáhly do českých dějin. Rudolf II. přesunul svůj císařský dvůr do Prahy v roce 1583 a město se tehdy proměnilo ve výrazné centrum evropského umění i vědy. Dnes tato věc trochu ustupuje do pozadí, ale za jeho vlády byla Praha fakticky hlavním městem celé Habsburské říše.
Náš kvíz míří právě na takové souvislosti. Ne na Prahu, kterou se dá za odpoledne proběhnout s fotoaparátem, ale na město, u kterého pomáhá něco vědět a dívat se i do stran. Zkuste si, kolik z deseti otázek zvládnete bez nápovědy.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, NPÚ, Kulturní magazín UNI
Tento příspěvek Velký kvíz o stověžaté Praze: Kdo si neporadí s 10 otázkami, měl by si ji co nejdříve pořádně projít byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.