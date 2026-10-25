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Nedaleko Říma se můžete koupat v přírodních termálech úplně zdarma. Voda tu vyvěrá o teplotě 58 °C

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Itálie nabízí mnohem víc než jen historické památky a krásné pláže. Přibližně 80 kilometrů od Říma se nachází přírodní termální pramen Bullicame, kde si návštěvníci mohou dopřát koupání v teplé vodě zcela zdarma. Místo má historii sahající až do starověku a samotný pramen dosahuje teploty kolem 58 °C. Na rozdíl od běžných lázní tu ale nečekejte luxusní wellness ani drahé vstupné - všechno je zdarma.
Nedaleko Říma se můžete koupat v přírodních termálech úplně zdarma. Voda tu vyvěrá o teplotě 58 °C

Nedaleko Říma se můžete koupat v přírodních termálech úplně zdarma. Voda tu vyvěrá o teplotě 58 °C

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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