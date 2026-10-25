Nedaleko Říma se můžete koupat v přírodních termálech úplně zdarma. Voda tu vyvěrá o teplotě 58 °C

Itálie nabízí mnohem víc než jen historické památky a krásné pláže. Přibližně 80 kilometrů od Říma se nachází přírodní termální pramen Bullicame, kde si návštěvníci mohou dopřát koupání v teplé vodě zcela zdarma. Místo má historii sahající až do starověku a samotný pramen dosahuje teploty kolem 58 °C. Na rozdíl od běžných lázní tu ale nečekejte luxusní wellness ani drahé vstupné – všechno je zdarma.
Itálie skrývá spoustu míst, která se vyplatí navštívit. Jedním z nich je termální pramen Bullicame (Sorgente del Bullicame) nacházející se v regionu Lazio, na západním okraji města Viterbo, přibližně
80 kilometrů severně od Říma. Jde o kouzelné místo, jaké jen tak někde nenajdete.
Tady se totiž můžete ohřát v
horké minerální vodě a zároveň si užít neobvyklý zážitek mimo klasické lázně – koupání probíhá v uměle vytvořených nádržích, do kterých samovolně přitéká sirná minerální voda. Pokud vyrazíte do Říma, doporučuji si udělat k pramenu Bullicame příjemný výlet. Na místě se neplatí vstupné, koupání je zdarma. VIDEO Termální pramen, který se dostal i do Dantovy básně
Jelikož jde o bezplatné místo v přírodě, nečekejte luxus ani velké pohodlí, jaké znáte z klasických
termálních lázní. Počítejte s tím, že si budete muset vzít vlastní ručník, boty, pití a případně i deku a další vhodné věci. Bullicame je ideální místo pro dobrodruhy, kteří rádi objevují zajímavá místa – a to tento pramen nepochybně je.
Bullicame se dokonce objevuje v jednom z nejslavnějších děl světové literatury.
Italský básník Dante Alighieri jej zmínil ve čtrnáctém zpěvu Pekla, první části své Božské komedie. U hlavního pramene dnes stojí kamenná stéla s vytesanými verši připomínajícími tuto literární souvislost – tu si na místě můžete prohlédnout.
Návštěva Bullicame tak může spojit koupání s poznáváním historie. Jen několik kilometrů odtud se navíc nachází
centrum Viterba, které je známé zachovalou středověkou architekturou. Co obsahuje minerální voda v Bullicame
Nádrže na vodu mají nepravidelný tvar a nízké kamenné okraje s minerálními usazeninami. Nacházejí se pod širým nebem v otevřené krajině poblíž města Viterbo. Tamní minerální voda má vysoký obsah sirných sloučenin a dalších látek, mezi které patří:
Sirovodík (H₂S) – sirná sloučenina odpovědná za typický zápach připomínající zkažená vejce Sírany (SO₄²⁻) Hydrogenuhličitany (HCO₃⁻) Vápník (Ca²⁺) Hořčík (Mg²⁺) Draslík (K⁺) Fluoridy (F⁻) Oxid uhličitý (CO₂) Koupání v termálních nádržích Bullicame je zdarma. Návštěvníci si zde mohou užít přírodní minerální vodu pod širým nebem, bez zázemí klasických lázní. Zdroj: Giovanni Zagaria / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
Samotný hlavní pramen, kde voda dosahuje přibližně 58 °C, je oddělený a chráněný. Lidé se nekoupou přímo v tomto vývěru, ale v nádržích, do kterých termální voda odtéká. Nemusíte se tedy bát příliš horké vody, koupání je zcela komfortní a teplá tak akorát.
Jak se dostat k termálnímu prameni Bullicame a co byste měli vědět
Termální pramen Bullicame se nachází přibližně 2,5 kilometru od historického centra italského města Viterbo. Nejpohodlněji se sem dostanete
autem po silnici Strada del Bullicame, poblíž pramene se nachází menší nehlídané parkoviště. Pokud cestujete veřejnou dopravou, můžete nejprve dojet vlakem nebo autobusem do Viterba a odtud pokračovat místní dopravou či taxíkem. Aktuální autobusové spoje si raději ověřte předem.
U pramenu Bullicame počítejte s typickým sirným zápachem a proměnlivou teplotou vody v jednotlivých nádržích. Před návštěvou si navíc ověřte aktuální otevírací dobu a případná omezení přístupu.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, italia.it, lazioexperience.it