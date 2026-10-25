Na záchodech v Praze visí nápis ve velštině a nikdo neví proč. Řetězec nezná dodavatelský řetězec, kterým cedule prošla

1. ledna 2025 vešel Dion Jones z velšského Caernarfonu do toalet pražské pobočky McDonald’s pár desítek metrů od Karlova mostu. Cestoval se skupinou přátel na silvestrovský výlet. Místo obvyklého žlutého trojúhelníku s anglickým „Caution: Wet Floor“ ho z cedule oslovil nápis v jeho rodném jazyce, ve velštině. Jones vyfotil kamaráda Toma, jak ceduli drží, a snímek hodil na síť X s komentářem „Byd bach“, tedy „Svět je malý“. Během čtyřiadvaceti hodin příběh převzala BBC Wales News a z kuriozity se stal jeden z prvních virálních příběhů roku.
Proč velština v centru Prahy šokovala i samotné Velšany
Velština požívá ve Walesu oficiálního statusu od roku 2011, kdy tamní parlament přijal Welsh Language Measure. Podle průzkumu velšské vlády z roku 2024 jí hovoří přibližně 843 500 lidí, tedy zhruba 27 procent obyvatel Walesu starších tří let. Konzervativnější odhad britského sčítání z roku 2021 uvádí 538 000 mluvčích, 17,8 procenta populace. Ať už vezmeme kterékoli číslo, velština zůstává jazykem pevně ukotveným v jednom regionu Spojeného království.
Mimo Británii se s ní běžný turista prakticky nesetká. Srovnáme-li ji s dalšími keltskými jazyky (skotskou gaelštinou ovládá necelých 70 000 lidí, irštinu denně mimo školu používá asi 72 000 Irů), je zřejmé, že jde o lingvistický artefakt s úzkým geografickým dosahem. Objevit velšskou provozní ceduli v pražské restauraci rychlého občerstvení je přibližně tak pravděpodobné jako narazit na baskický jídelní lístek v tokijském rámenového baru.
Jak McDonald’s ČR reagoval, a co přiznal
Mluvčí české pobočky řetězce Jan Nevola pro TN.cz potvrdil, že cedule figuruje v inventáři restaurace na adrese Mostecká 21 „už dlouhou řadu let“. Zároveň připustil, že firma „nedokáže identifikovat, jak se do provozu restaurace dostala“. Jako nejpravděpodobnější scénář zmínil záměnu v rámci objednávek bezpečnostních prvků někde v globálním dodavatelském systému.
Na ceduli jsou dva velšské texty: „Perygl llawr glwyb“ (nebezpečí mokré podlahy) a „Glanhau ar waith“ (probíhá úklid). Nevola s nadsázkou dodal, že „všechny Velšany v českém McDonald’s vítáme“, a uvedl, že ceduli podnik dál využívá, protože plní svou funkci. Samostatné tiskové prohlášení na firemním webu k celé záležitosti nikdy nevydal.
Globální síť, lokální provoz: kudy mohla cedule procestovat Evropu
McDonald’s provozuje přes 40 000 restaurací po celém světě. Téměř 95 procent z nich řídí lokální franšízanti, kteří nakupují potraviny, obaly i vybavení prostřednictvím centralizovaného zásobovacího systému. Právě tady se otevírá prostor pro „zbloudilé“ kusy. Bezpečnostní cedule patří mezi nízkonákladové provozní prvky; žlutý plastový trojúhelník stojí v přepočtu pár set korun. U takového předmětu po letech provozu zpětně dohledat konkrétní objednávku, sklad, distributora ani cílový trh prakticky nelze.
Ve Walesu přitom dvojjazyčné značení v komerčním prostředí aktivně podporuje velšský jazykový komisař, který firmám nabízí příručku pro bilingvní cedule. McDonald’s v Caernarfonu, ironicky ve městě, odkud pochází Dion Jones, v minulosti řešil plánovací spor o to, zda mají být jeho venkovní nápisy dvojjazyčné. Zákazníci tam mohou objednávat přes samoobslužné kiosky ve velštině. Velšská cedule tedy v rámci značky existuje zcela legitimně. Překvapivá je až její cesta o dva tisíce kilometrů na východ.
Co říká český zákon o bezpečnostním značení v cizím jazyce
Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek na pracovištích. Klíčový požadavek klade na srozumitelný piktogram a dostatečný barevný kontrast. Explicitní jazykovou podmínku formuluje především u hlasových signálů, které mají zaznít v jazyce srozumitelném posluchači. Pokud velšská cedule nesla standardní grafický symbol kluzké podlahy (žlutý trojúhelník s postavou na mokré ploše), základní výstražnou funkci mohla plnit i bez jediného českého slova. Piktogram je univerzální jazyk, který nepotřebuje překlad.
Přesto je situace z právního hlediska přinejmenším kuriózní. Textová část cedule v jazyce, jemuž v Česku rozumí hrstka keltistů z Filozofické fakulty UK, sama o sobě nikoho nevaruje. Funkčnost stála a padala s obrázkem.
Virální záhada, kterou korporace vyřešit neumí, a možná ani nechce
Celý příběh dokonale ilustruje paradox globálních řetězců. McDonald’s dokáže popsat svůj dodavatelský systém na desítkách stran výročních zpráv, sledovat teplotu hovězího masa od jatečního závodu po gril a standardizovat velikost hranolků na milimetry. Ale u jednoho žlutého plastového trojúhelníku s keltským nápisem kapituluje. Cedule prostě jednoho dne dorazila do Mostecké ulice a zůstala tam roky, aniž by si kdokoli z personálu všiml, že text na ní nepřipomíná češtinu, angličtinu, němčinu ani žádný jiný jazyk, s nímž se v centru Prahy běžně setkáte.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková