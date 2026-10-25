Český útočník Kulich schytal střelu do obličeje. Dramatické záběry z tréninku

Páteční ráno 23. října 2026 v KeyBank Center mělo být rutinou: poslední trénink Buffalo Sabres před týdenním výjezdem na čtyři zápasy. Hned v úvodu se nacvičovala přesilovka a Kulich stál tam, kde se v přesilovce dávají góly, ve slotu před brankou. Přišla střela, teč a puk vyletěl vysoko. Přímo do obličeje. Dvaadvacetiletý Čech zůstal několik okamžiků ležet. Podle popisu z místa byl zakrvácený, v prostoru slotu zůstaly na ledě rudé stopy a spoluhráči mu pomohli do kabiny. Scéna je to nepříjemná sama o sobě. Ještě znepokojivější je ale kvůli tomu, co Kulich prožil v uplynulém roce.
Co se stalo na ledě
Klub incident stručně popsal na svém webu. Výraznější svědectví přinesl lokální web Buffalo Hockey Beat, jehož reportér trénink sledoval přímo z místa. Popisuje Kulicha ležícího na ledě, krev ve slotu a odchod s cizí pomocí.
#Sabres forward Jiri Kulich left practice early on Friday after getting hit with the puck. HC Lindy Ruff did not have an update on his status for the teams 4 game road trip coming up. https://t.co/BhQyHyBZSa— Gretchen Beyer (@gretchenbeyerr) October 23, 2026
Trenér Lindy Ruff po tréninku nic nezlehčoval. „Nevypadalo to dobře,“ řekl novinářům. Diagnózu neměl. Kulich mířil rovnou k lékaři a klub nechal otevřené, zda vůbec odletí s týmem.
Šlo o běžné hokejové riziko. Při nácviku přesilovky stojí hráč ve slotu proto, aby tečoval a dorážel. Puky tam létají ze všech úhlů a ne vždy u ledu. Žádný zdroj nenaznačuje, že by cvičení bylo nastavené neobvykle nebo že by šlo o chybu organizace.
Den poté: dobrý pocit, ale další testy
V sobotu 24. října přišla první úleva. Podle aktualizace na oficiálním webu Sabres Kulich Ruffovi sdělil, že se „cítí dobře“. Do Washingtonu přesto neodcestoval. Zůstal v Buffalu, kde ho čekala další vyšetření.
Klub zároveň připustil, že pokud testy dopadnou dobře, mohl by se k týmu připojit později během kalifornské části výjezdu. Přesné místo zásahu v obličeji ani případnou zlomeninu Sabres nespecifikovali a do zveřejnění výsledků testů je každá úvaha o délce pauzy jen odhadem.
Rozptyl přitom může být obrovský. Connor Bedard si v lednu 2024 po zásahu zlomil čelist, podstoupil operaci a Chicago hlásilo výpadek na šest až osm týdnů. Vrátil se těsně před šestitýdenní hranicí, s celoobličejovým štítem. Trenér Colorada Jared Bednar letos v dubnu utrpěl po zásahu tečovaným pukem zlomeniny v obličeji a oděrku rohovky, operaci ale nepotřeboval. Kulichův případ zatím do žádné z těchto škatulek nepatří. Signál, že se cítí dobře a že ho klub počítá pro Kalifornii, podle nás spíš ukazuje na kratší variantu.
Návrat, který měl být konečně klidný
Proč takové obavy kvůli jednomu zásahu na tréninku? Protože Kulich se teprve vrací do normálního hokejového života. V sezoně 2025/26 stihl jen 12 zápasů a pět bodů. Pak přišly závratě, únava a potíže s pamětí. Vyšetření odhalilo krevní sraženinu, kterou podle klubu nejspíš spustil střet z března 2025 a zhoršil letní trénink. Zbytek sezony byl pryč. Při léčbě navíc musel kvůli lékům na ředění krve omezit kontakt.
V březnu 2026 podstoupil zákrok a podle Sabres je bez sraženiny, zdravý a zpátky v kondici. Celý příběh klub podrobně popsal v zářijovém textu o Kulichově návratu. Mezi aktuálním zásahem do obličeje a starou sraženinou žádný zdroj souvislost nevidí. Zdravotní minulost ale vysvětluje, proč klub postupuje opatrně.
A říjen přitom začal jako z pohádky. 4. října dal Kulich vítězný gól v domácím otvíráku proti Chicagu, jedenáct měsíců po svém posledním zápase v KeyBank Center. Do pátečního tréninku měl v osmi utkáních gól a dvě asistence. Žádná senzace, ale hráč, kterého Buffalo staví na centr a dává mu šanci.
Buffalo bez něj a bez dalších
Kulichův výpadek přišel v nevhodnou chvíli. Na marodce byl Sam Carrick, zraněný byl i Danforth, gólman Alex Lyon po komplikaci v rehabilitaci neměl termín návratu a v seznamu zraněných figurovali také Grzelcyk a Timmins. Buffalo Hockey Beat před odjezdem upozorňoval, že pokud Kulich nepojede na celý výjezd, Sabres budou nejspíš muset povolat útočníka z farmy v Rochesteru. Konkrétní jméno zatím nepadlo.
Do Washingtonu si Ruff vystačil se stávajícím kádrem, ve čtvrté lajně nastoupili Tyson Kozak a Beck Malenstyn. Zápas skončil porážkou 3:4 v prodloužení a rozhodl ho bývalý hráč Buffala Alex Tuch dvěma góly včetně toho vítězného. Sabres spadli na bilanci 4-4-3. Tým, který podle klubové předzápasové upoutávky vedl za celou sezonu jen 60 minut, potřebuje každého útočníka, který umí dát gól. Kulich takový hráč je.
Jeho návrat bude možné sledovat v sezoně 2026/27 na Nově a Primě, vybrané zápasy na Nova Action a Prima Sport a kompletní nabídku přes NHL.tv na DAZN.
Kdo je Jiří Kulich
- Věk a pozice: 22 let, centr / útočník Buffala Sabres
- Draft: 2022, 1. kolo, celkově 28. místo
- Reprezentace: bývalý kapitán české dvacítky, medailista z MS juniorů 2023 a 2024
- Sezona 2024/25: 15 gólů v 62 zápasech jako nováček
- Sezona 2025/26: 12 zápasů, 3+2, zbytek vynechal kvůli krevní sraženině
- Sezona 2026/27 (před zraněním): 8 zápasů, 1+2
Krev ve slotu se z ledu setře za pár minut. Pro hráče, který se rok učil věřit vlastnímu tělu, ale může páteční trénink znamenat víc než jen šev a pár dní mimo. Zda se objeví v Kalifornii, ukážou výsledky testů z Buffala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek