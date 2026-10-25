Saturn má měsíc dvou tváří - jedna je černá a druhá světlá. Záhadu pomáhá vysvětlit stěhování ledu

Měsíc, který před astronomem mizel
Giovanni Domenico Cassini objevil Iapetus 25. října 1671. Při pozorování z tehdejších dalekohledů ho zaujal zvláštní problém: měsíc bylo možné snadno rozpoznat v jedné části oběžné dráhy kolem Saturnu, ale na opačné straně se zdál mizet. Cassini správně usoudil, že Iapetus nemá všude stejnou odrazivost a že k Saturnu obrací stále stejnou tvář, podobně jako náš Měsíc k Zemi.
Tehdejší technika nemohla ukázat detaily jeho povrchu. Dnes díky sondám Voyager a Cassini víme, že rozdíl není drobný. Vedoucí polokoule, která při oběhu míří ve směru pohybu, odráží jen zlomek dopadajícího světla; světlá zadní polokoule je oproti ní několikanásobně jasnější. Na fotografiích Iapetus připomíná kouli natřenou dvěma různými barvami.
Tmavý prach možná spustil zvláštní řetězec
Jedna z hlavních vědeckých hypotéz počítá s tím, že Iapetus při pohybu zachytává temný materiál pocházející z vnější části Saturnovy soustavy, možná související s měsícem Phoebe. Usazuje se především na polokouli, která je při oběhu vpředu. Jenže samotné nanášení prachu zřejmě nevysvětluje všechny ostré hranice a rozdíly v jasu.
Do hry vstupuje další proces. Tmavší povrch pohlcuje více slunečního záření, a proto se mírně ohřívá. V kosmickém chladu to stačí k tomu, aby se vodní led postupně měnil přímo na vodní páru, tedy sublimoval. Pára pak může znovu zmrznout na chladnějších, světlejších místech. Tmavé oblasti tím ztrácejí led a dále tmavnou; světlé naopak zůstávají bohatší na led.
Na Saturnově měsíci funguje zpětná vazba
Základní princip je překvapivě srozumitelný. Představme si dva povrchy na slunci: černý se zahřívá více než bílý. Na Iapetu se podobný rozdíl projevuje při velmi nízkých teplotách a během extrémně dlouhého dne. Iapetus totiž rotuje pomalu a jeden oběh i otočku dokončí přibližně za 79 pozemských dní. Materiál tak má dlouhou dobu na ohřev i postupné přesouvání ledu.
Sonda Cassini přinesla snímky a měření, které tento model podpořily. Vědci procesu říkají tepelná segregace. Nemusí objasňovat každý detail dnešního povrchu, ale velmi dobře vysvětluje, proč se původní, možná relativně malý rozdíl mohl během dlouhé doby sám zesílit.
Záhadný hřeben kolem rovníku
Iapetus však skrývá ještě jednu zvláštnost, která s barevným kontrastem přímo nesouvisí. Kolem části jeho rovníku se táhne obří horský hřeben, místy dosahující výšky kolem deseti kilometrů. V některých záběrech proto měsíc připomíná slepenou kouli s vystouplým švem. Původ hřebene stále není jednoznačně vysvětlený. Uvažuje se například o procesech souvisejících s dávnou rotací nebo s materiálem, který na rovník dopadal.
Je pozoruhodné, že jedna relativně malá ledová koule nese dvě tak odlišné vědecké hádanky. První se týká barvy a přesunu ledu, druhá neobvyklé geologie. Obě ukazují, jak složitá historie může být zapsaná do tělesa, které se ze Země dlouho jevilo jen jako slabá tečka.
Jak jediná zvláštnost předpověděla skutečný vzhled
Cassini v sedmnáctém století neměl možnost změřit chemické složení ani zblízka fotografovat povrch. Přesto z pouhých změn jasnosti odvodil zásadní vlastnost měsíce. O tři století později jeho úsudek potvrdily sondy. To je na příběhu Iapetu možná nejkrásnější: občas astronomii posune dopředu nikoli velký výbuch nebo nový přístroj, ale pozorné sledování drobné nepravidelnosti.
Dnes patří snímky dvoubarevného měsíce k nejpodivuhodnějším obrazům Saturnovy soustavy. A jejich vysvětlení přitom nestojí na ničem nadpřirozeném. Stačí prach, led, trochu slunečního tepla a miliony let času.
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Zdroje: Kód Enigma [1], NASA Science – Iapetus [2], NASA – Cassini Is on the Trail of a Runaway Mystery [3], NASA – Global View of Iapetus’ Dichotomy [4]. img ai generated