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Saturn má měsíc dvou tváří - jedna je černá a druhá světlá. Záhadu pomáhá vysvětlit stěhování ledu

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Když Giovanni Cassini v roce 1671 pozoroval Saturn, narazil na měsíc s neobvyklým chováním. V určité části dráhy jej viděl, v jiné téměř mizel. Dnešní snímky ukazují proč: Iapetus má jednu polokouli velmi tmavou a druhou nápadně světlou. Vědci pro tento kontrast našli pozoruhodné vysvětlení spojené s prachem, teplem a přesunem vodního ledu.
Saturn má měsíc dvou tváří - jedna je černá a druhá světlá. Záhadu pomáhá vysvětlit stěhování ledu

Saturn má měsíc dvou tváří - jedna je černá a druhá světlá. Záhadu pomáhá vysvětlit stěhování ledu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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