Arogance moci. Trenér Bohemky Veselý se pustil do vedení fotbalové ligy

Na Zbrojovce Bohemians dvakrát dotahovali a před 6 388 diváky si odvezli remízu 2:2. Bod podle trenéra Jaroslava Veselého znamenal víc pro jeho tým než pro domácí. Na pozápasové tiskové konferenci 24. října ale nejvíc zaznělo něco jiného než hodnocení zápasu. Veselý se pustil do Ligové fotbalové asociace kvůli tomu, jak stanovila náhradní termín odloženého utkání s Artisem Brno. Mluvil o „disrespektu k našemu klubu“, o „direktivním“ oznámení a o „nulové komunikaci“. Celý postup nazval „vrcholem arogance moci“. Tvrdá slova mají oporu v kalendáři. Bohemka podle klubu nabídla šest alternativ, Artis jednu a liga vyhověla Artisu.
Dva maily, jeden z nich direktivní
Veselému vadilo hlavně to, jak liga s klubem jednala. Podle jeho slov, která zaznamenaly
iSport.cz i inFotbal.cz, přišly z ligy „asi dva maily“. Jeden z nich byl direktivní. Žádné skutečné jednání podle trenéra neproběhlo, jen oznámení hotové věci.
Zároveň dodal, že si z nabitého programu nechce dělat alibi. Prý ho bere jako výzvu. Kritika tedy nemířila na samotnou zátěž, ale na pocit, že Bohemians nebyli v rozhodování rovnocennou stranou. Liga se podle něj nezajímala o to, co klub navrhuje, a nevysvětlila, proč jeho návrhy neprošly.
Veselý připomněl i starší zkušenost. Bohemians podle něj „před lety“ řešili stejnou kolizi s Pardubicemi a ohled na ně tehdy nikdo nebral. Nezávislé potvrzení tohoto případu jsme nedohledali. Jde o trenérovu vzpomínku, ne o doložený precedens. Ukazuje ale, že pocit nerovného zacházení se v klubu nezrodil přes noc.
Šest návrhů proti jednomu
Celá věc začala 16. října. LFA ten den
oznámila, že zápas 11. kola mezi Artisem Brno a Bohemians, plánovaný na sobotu 17. října od 15:00, se nehraje. Důvodem bylo hromadné onemocnění hráčů a členů realizačního týmu Artisu, které brněnský klub doložil lékařskou zprávou. Odklad přišel den před výkopem.
O týden později, 23. října, Bohemians zveřejnili náhradní termín: středa 4. listopadu od 18:00 v Brně. Vstupenky z původního data zůstávají v platnosti. Klub se ale neomezil na informace pro fanoušky. Na síti X, jak citovala ČTK, uvedl, že s termínem písemně nesouhlasil. Nabídl šest alternativ, z toho čtyři v reprezentační pauze. Artis poslal jediný návrh a tomu liga vyhověla.
Proč na tom tolik záleží, ukazuje rozpis:
Datum Zápas Poznámka 17. října Artis vs. Bohemians původní termín, odložen den předem 24. října Zbrojovka vs. Bohemians 2:2 Veselého tisková konference 4. listopadu, 18:00 Artis vs. Bohemians dohrávka v Brně 7. listopadu, 15:00 Liberec vs. Bohemians stadion U Nisy
Mezi výkopem v Brně a výkopem v Liberci zbývá zhruba 69 hodin. Mezi nimi je cesta z Brna do Prahy a pak na sever. Bohemians podle svého prohlášení čeká pět soutěžních zápasů během 15 dnů a čtyřikrát pojedou k soupeři. Klub také upozornil, že jde už o třetí odložený zápas v sezoně, a pokaždé bez jeho viny. Dříve se odkládal například duel s Mladou Boleslaví.
Veselý podle svých slov žádal aspoň o posun zápasu v Liberci na neděli. Den navíc by zátěž výrazně zmírnil. Ani na to podle něj odpověď nepřišla.
Co říkají pravidla ligy
Pro posouzení sporu je klíčový
Rozpis celostátních soutěží LFA 2026/2027. Řídícím orgánem soutěže je v něm Ligový výbor LFA, který deleguje pravomoci na výkonného ředitele. Liga podle rozpisu může měnit termínovou listinu, hrací dny i začátky utkání „dle svého uvážení“. Smí přitom zohlednit kolize v regionech i zvláštní důvody. Když se kluby nedohodnou, rozhoduje řídící orgán. Změny zveřejňuje na úřední desce nebo e-mailem.
Formálně tedy liga nic nepřekročila. Dva maily jsou podle pravidel legitimní cesta, jak termín oznámit. Odložená utkání se mají sehrát do 14 dnů, s výjimkami při kolizi s evropskými poháry, Pohárem FAČR nebo reprezentačním termínem FIFA. Rozpis navíc výslovně počítá s cykly typu středa, sobota, úterý. Samotný sled zápasů ve středu a v sobotu tak není nic výjimečného.
Kde tedy Bohemians mají pravdu? Podle nás v tom, co pravidla neřeší. Rozpis dává lize pravomoc rozhodnout, ale nepředepisuje, jak vážně má brát argumenty obou stran. Veřejné vysvětlení, proč LFA vybrala zrovna 4. listopad a proč neprošla žádná ze šesti alternativ, jsme z dostupných zdrojů nedohledali. Bez něj zůstává ve vzduchu dojem, který Veselý pojmenoval tak ostře. Jeden klub poslal jeden termín a uspěl, druhý jich poslal šest a neuspěl.
Pravidla navíc rozlišují mezi kluby. Účastníci evropských pohárů mohou žádat o odklad mezi zápasy play-off kvalifikace, o posun z neděle na pondělí po venkovním evropském zápase nebo o výkop nejdříve 64 hodin po konci evropského utkání. Bohemians do této kategorie nepatří. Pro ně platí obecná pravidla, tedy rozhodnutí řídícího orgánu.
Reprezentační pauza a stadion pro dva kluby
Část sporu se týká reprezentační přestávky. Čtyři ze šesti termínů Bohemians spadaly právě do ní. Liga podle Veselého argumentovala tím, že se v reprezentační pauze hrát nemá. Trenér odpověděl protipříkladem: Artis do stejného období zařadil zápas MOL Cupu. Z pohledu zátěže je podle něj pohárový duel „na úrovni ligy“.
Rozpis kolizi s reprezentačním termínem FIFA skutečně uvádí jako důvod pro výjimku nebo posun náhradního termínu. Absolutní zákaz jakéhokoli utkání v takovém okně z něj ale nevyplývá. Veselého argument tedy není jen řečnický. Dokud liga nevysvětlí, proč pohár v pauze šel a ligová dohrávka ne, zůstává nezodpovězený.
Do kalendáře vstupuje ještě jeden faktor, stadion. Artis i Zbrojovka hrají v ShipEx Aréně. Dva domácí zápasy v jednom dni nebo těsně po sobě znamenají problém s pořadatelstvím, bezpečností, kabinami, trávníkem i televizní přípravou. Dá se předpokládat, že právě to výběr termínů zúžilo. Přesné provozní důvody ale ani liga, ani Artis veřejně neuvedli. Artis se navíc k Veselého výtkám podle dohledaných zdrojů zatím nevyjádřil.
Bude mít ostrá slova dohru?
Samostatnou reakci LFA na Veselého slova jsme nenašli. Liga zatím mlčí a odkazuje jen na pravidla, kterými se řídila.
Otevřená zůstává i disciplinární stránka. Disciplinární komise LFA podle svých stránek řeší přečiny klubů, hráčů, trenérů i členů realizačních týmů v souvislosti s utkáními a zasedá zpravidla každý týden po ligovém kole. Jestli by „aroganci moci“ posoudila jako postižitelný výrok, záleží jen na ní. Postih nelze vyloučit, ale zatím nebyl oznámen.
Podle nás by případný trest trenérovi jen potvrdil to, co tvrdí. Veselý neurážel konkrétní osoby. Kritizoval způsob rozhodování a opřel se o čísla, která si může ověřit kdokoli s kalendářem v ruce.
Ve středu 4. listopadu v 18:00 Bohemians nastoupí v Brně. V sobotu ve tři odpoledne je čeká Liberec. Mezi oběma výkopy zbývá 69 hodin a termín dohrávky přitom nevzešel ani z jednoho ze šesti návrhů, které Bohemka nabídla.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl