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Arogance moci. Trenér Bohemky Veselý se pustil do vedení fotbalové ligy

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Jaroslav Veselý označil způsob, jakým LFA určila dohrávku s Artisem Brno, za „vrchol arogance moci“. Bohemka nabídla šest termínů, liga vybrala jiný.
Arogance moci. Trenér Bohemky Veselý se pustil do vedení fotbalové ligy

Arogance moci. Trenér Bohemky Veselý se pustil do vedení fotbalové ligy

Zdroj: Bohemians Praha 1905
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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