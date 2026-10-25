Hubnutí za méně peněz? Nový lék má být levnější než známé injekce, má ale jednu velkou slabinu

Kdo v posledních letech sledoval debaty o hubnutí, nemohl je přehlédnout: injekční pera, která se píchají jednou týdně, tlumí chuť k jídlu a o kterých se mluví v ordinacích i na sociálních sítích. Trhu dosud vládla dvě jména, Wegovy dánské firmy Novo Nordisk a Mounjaro americké společnosti Eli Lilly. Na tom je ostatně postavená i dosavadní debata o tom, kolik za ně pacienti platí.
V Jižní Koreji se ale od konce října mění pravidla hry. Tamní úřad pro bezpečnost potravin a léčiv 7. října schválil lék Eppe s účinnou látkou efpeglenatid od firmy Hanmi Pharmaceutical. Podle jihokorejského odborného webu Korea Biomedical Review, který se odvolává na agenturu Yonhap, ho lékaři začnou předepisovat zhruba od 29. října, nejdřív ve vybraných zdravotnických zařízeních. Termín firma oznámila na sympoziu pro lékaře v Soulu.
První korejská injekce na hubnutí míří do ordinací
Eppe patří do stejné skupiny léků jako jeho slavnější konkurenti, tedy mezi takzvané agonisty GLP-1. Napodobují hormon, který v mozku a ve střevech tlumí hlad a zpomaluje vyprazdňování žaludku, takže člověk vydrží déle sytý. Je to vůbec první lék tohoto typu, který korejská firma sama vyvinula, otestovala, nechala schválit a bude ho i vyrábět.
Rozhodně nejde o volně prodejný přípravek na pár kil navíc. Jak připomíná deník Korea JoongAng Daily, úřady ho schválily pro dospělé bez cukrovky, kteří mají index tělesné hmotnosti (BMI) 30 a víc. Lidé s BMI mezi 27 a 30 na něj dosáhnou jen tehdy, když už jim nadváha přivodila další potíže, třeba vysoký krevní tlak, poruchu tuků v krvi, spánkovou apnoe nebo onemocnění srdce a cév. Injekce se píchá jednou týdně, dávka se postupně zvyšuje ze 2 na 10 miligramů a vždy má jít ruku v ruce s úpravou jídelníčku a pohybem.
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Za poloviční cenu, ale se slabším účinkem
Hlavním trumfem Eppe má být cena. Podle deníku Seoul Economic Daily vyjde první měsíc léčby při nejnižších dávkách na 129 800 wonů, tedy zhruba 2 130 korun. Za čtyři týdny nejnižší dávky Mounjara se v Koreji platí kolem 270 000 wonů, asi 4 430 korun, a za Wegovy něco přes 200 000 wonů, tedy přes 3 300 korun. S vyššími dávkami cena Eppe roste a v udržovací fázi se dostane na 299 200 wonů, zhruba 4 910 korun měsíčně. Podle deníku je i tak zhruba o pětinu levnější než udržovací dávky konkurence. Pojišťovna na lék nepřispívá a konečná částka se podle firmy může v jednotlivých klinikách lišit.
Háček je v účinku. Do klinické studie se zapojilo 448 Korejců s průměrným BMI 32. Po 40 týdnech zhubli lidé na Eppe v průměru o 9,02 procenta své původní váhy, zatímco ti, kteří dostávali placebo, jen o 0,89 procenta, uvádí Korea JoongAng Daily. Pro srovnání, Wegovy ve své studii ukázal úbytek 14,9 procenta za 68 týdnů a Mounjaro podle dávky až 20,9 procenta za 72 týdnů. Přímo srovnávat se ale tato čísla nedají, studie se lišily délkou i tím, kdo se jich účastnil. Hlavní zkoušející studie, endokrinolog Kim Sung-rae z nemocnice Bucheon St. Mary's při Katolické univerzitě Koreje, upozornil, že pacienti v korejské studii byli na začátku výrazně lehčí než účastníci studií dovážených léků. Úbytek kolem deseti procent podle něj má pro korejské pacienty klinický smysl, píše rozbor Korea Biomedical Review.
Šetrnější k žaludku, slibuje výrobce
Kdo s podobnými injekcemi začínal, ví, že první týdny umí potrápit. Nevolnost, průjem nebo zvracení patří u léků k nejčastějším vedlejším účinkům. Výrobce vsází na technologii, díky které se látka uvolňuje pomaleji a rovnoměrněji, lepší snášenlivost by ale podle rozboru Korea Biomedical Review musely potvrdit studie, které léky porovnají přímo.
Lék, kterého se francouzský gigant vzdal
Efpeglenatid vyvinula firma Hanmi už v roce 2008 jako lék na cukrovku. Jak připomíná deník The Korea Herald, v roce 2015 ho spolu s dalšími dvěma kandidáty licencovala francouzské společnosti Sanofi v obchodu za až 3,9 miliardy eur. O pět let později Sanofi změnila strategii a práva na lék vrátila.
Ve stejném roce zemřel zakladatel firmy Lim Sung-ki a do vedení výrazněji vstoupila jeho dcera Lim Ju-hyun. Místo aby vrácený projekt skončil v šuplíku, rozhodla se ho přeorientovat na léčbu obezity. Sama dnes přiznává, že to tehdy nebylo snadné rozhodnutí. Firma navíc vsadila na vlastní výrobu v závodě v Pchjongtchäku, což má v Koreji velkou váhu, protože Wegovy i Mounjaro v minulosti trpěly výpadky dodávek.
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Hanmi si od léku slibuje roční tržby přes 100 miliard wonů a v pozadí už chystá další krok. V srpnu licencovala firmě Genentech, která patří pod koncern Roche, látku HM17321, jež má pomáhat hubnout a přitom chránit svalovou hmotu.
Korejská novinka tak hlavně ukazuje, kam se trh s léky na obezitu posouvá: s rostoucí konkurencí padají ceny a výrobci se předhánějí v tom, kdo nabídne snesitelnější léčbu. Podle nás je ale důležité nezapomínat, že ani nejlevnější injekce není zkratka. Jde o lék na předpis pro lidi s vážnou nadváhou, který patří do rukou lékaře a bez změny jídelníčku a pohybu sám zázraky neudělá.
Zdroje: Korea JoongAng Daily, Korea Biomedical Review, The Korea Herald, Seoul Economic Daily, Finance