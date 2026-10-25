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Hubnutí za méně peněz? Nový lék má být levnější než známé injekce, má ale jednu velkou slabinu

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Ještě nedávno bylo jasné, kdo vládne trhu s injekcemi na hubnutí. Teď se ozývá Jižní Korea s vlastním lékem, který vyrostl z projektu, jehož se kdysi vzdal velký evropský farmaceutický gigant. Co nové pero nabízí a kde má slabiny?
Hubnutí za méně peněz? Nový lék má být levnější než známé injekce, má ale jednu velkou slabinu

Hubnutí za méně peněz? Nový lék má být levnější než známé injekce, má ale jednu velkou slabinu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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