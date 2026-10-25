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Taťána Kuchařová na slavnostním večeru zazářila v černé. Módní stylistka i čtenářky nešetří komplimenty

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Taťána Kuchařová na galavečeru své nadace potvrdila, že jednoduchý styling může fungovat lépe než okázalá róba. Černé pouzdrové šaty, volnější účes a celkově klidnější styling byly trefou do černého.
Fotografie Taťány Kuchařové

Fotografie Taťány Kuchařové

Zdroj: Foto: NextFoto, Taťána Kuchařová na party Iluminate in Clouds
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 25.10.2026 12:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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