Taťána Kuchařová na slavnostním večeru zazářila v černé. Módní stylistka i čtenářky nešetří komplimenty

Taťána Kuchařová na galavečeru své nadace potvrdila, že jednoduchý styling může fungovat lépe než okázalá róba. Černé pouzdrové šaty, volnější účes a celkově klidnější styling byly trefou do černého.
Taťána Kuchařová znovu ukázala, že elegantní vzhled nemusí stát na výrazné róbě ani nápadných doplňcích. Na slavnostním večeru Beauty of Help Award, který pořádá její nadace Krása pomoci, vsadila na klasické černé pouzdrové šaty. S tímto modelem nijak neexperimentovala a působil proto velmi střídmě. Redakce In-Lifestyle se zaměřila na její outfit, účes i celkový dojem, který bývalá Miss World na společenské akci zanechala.
Černé šaty, které sázely na jednoduchost
U Táni Kuchařové zaujala především plastická struktura látky, která jednoduchým černým šatům dodala zajímavější vzhled. Černé lodičky a malá kabelka pak celý outfit sjednotily, zatímco volně rozpuštěné vlasy mu dodaly trochu uvolněnější dojem. Černé šaty jsou sázkou na jistotu. Hodí se i tehdy, když si nejsme jistí, jak slavnostní událost pojmout. Lze je vynést na večerní společenské akce, vernisáže, slavnostní večeře i rodinné oslavy. Záleží samozřejmě na střihu a materiálu, ale dobře zvolený model se obejde bez výrazných ozdob a složitého kombinování.
Výhodou podobných šatů je také to, že se dají pokaždé pojmout trochu jinak. S jemnými šperky a jednoduchou kabelkou působí decentně, výraznější náušnice nebo barevné psaníčko jim zase dodají osobitější charakter. Není proto nutné pořizovat nový model na každou slavnostní příležitost. Stačí dobře padnoucí střih a doplňky, které odpovídají dané události.
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Co na outfit říká naše stylistka a čtenářky?
Naše stylistka Jitka Vostrá ocenila především to, že Kuchařová zůstala věrná osvědčené eleganci. „Černé šaty tady fungují velmi dobře. Mají zajímavou strukturu, rukávy dodávají modelu výraznější tvar a délka působí elegantně, aniž by outfit vypadal příliš formálně. Černé lodičky přirozeně navazují na šaty a malá třpytivá kabelka celý vzhled oživuje, aniž by na sebe strhávala příliš pozornosti. Účes s volně rozpuštěnými, lehce vlnitými vlasy působí uvolněně a dobře ladí s jemným líčením. Celkově jde o povedený, ženský a vkusný outfit, ve kterém jednotlivé prvky dobře drží pohromadě,“ hodnotí stylistka. Jako drobný prostor pro oživení by podle ní mohly posloužit výraznější náušnice nebo jiný decentní šperk, který by slavnostnímu outfitu dodal osobitější akcent.
Zajímalo nás také, jak model hodnotí naše čtenářky a čtenáři. Rozeslali jsme 326 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 63 odpovědí. Z nich tvořily 86 procent reakce žen a 14 procent reakce mužů. Celkem 45 respondentů označilo outfit za skvělou volbu, deset lidí uvedlo, že je model povedený, ale Kuchařovou už viděli i v lepších outfitech. Zbývajících osm respondentů outfit hodnotilo záporně. Klasická elegance u většiny oslovených zabodovala, přestože ne každý by černé šaty považoval za její nejpovedenější módní volbu.
Vybrali jsme také několik slovních hodnocení, které naši čtenáři k anketě připojili.
„Moc jí to sluší. Černá je elegantní a snad se s ní nedá ani šlápnout vedle. Líbí se mi, že se nesnažila za každou cenu šokovat.“ – Petra K.
„Jo, tohlenc byla dobrá volba. Vlasy má nechané přirozeně, působí vřele, ne koketně. Někdy je opravdu míň víc.“ – Zlata S.
„Šaty jsou celkem hezké, i když ten střih rukávů je takový divný. Ale na slavnostní večer mi připadají trochu obyčejné. Mohla si vzít něco barevnějšího, už rozhodně vypadala i líp.“ – Věra M.
Anketa
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Taťána Kuchařová na slavnostním večeru zazářila v černé. Módní stylistka i čtenářky nešetří komplimenty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.