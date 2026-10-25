Test znalostí pro fanoušky českých pohádek: Z 10 písniček by si měl každý vzpomenout alespoň na polovinu

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo vyrůstali u českých pohádek. Vaším úkolem bude přiřadit slavné písničky ke správným filmům a věřte, že to není vždy tak jednoduché, jak se zdá.
České pohádky si často pamatujeme nejen díky princeznám, čertům a kouzelným proměnám, ale také díky písním, které v nich zazněly. Některé se vracejí každé Vánoce, jiné si broukáme, aniž bychom si hned vybavili jejich název. Na In-Lifestyle jsme se v kvízu zaměřili právě na tyto melodie, které k českým pohádkám neodmyslitelně patří. Dokážete poznat, odkud pocházejí, jen podle několika slov nebo známého verše?
Hudba, která přežila desetiletí
U skladeb, které dnes bereme jako pohádkovou klasiku, se opakovaně objevuje několik výrazných autorů. Karel Svoboda napsal hudbu k desítkám filmů a televizních pohádek. Témata ze Tří oříšků pro Popelku nebo z Arabely se v české paměti usadila tak pevně, že někdy stačí opravdu jen pár tónů. Svoboda uměl napsat melodii, která obstála sama o sobě jako instrumentální motiv, ale neztratila sílu ani ve chvíli, kdy k ní přibyl zpěv.
Jinou podobu mají melodie Václava Trojana, který složil hudbu k pohádce Byl jednou jeden král, nebo Dalibora C. Vačkáře, autora hudby k Pyšné princezně. Právě písně jako Rozvíjej se, poupátko patří k melodiím, které si diváci s klasickými českými pohádkami spojují dodnes. K těmto jménům patří také Jan Rychlík a z pozdější doby třeba Ondřej Soukup, který se podílel mimo jiné na hudbě k pohádkám spojeným s Karlem Smyczkem.
Velký test všeobecného rozhledu: Kdo 10x správně vybere pravdu, nebo lež, ten může být pyšný
U nejslavnějších pohádkových písní je potřeba zmínit i textaře. Třeba Jiří Štaidl se Svobodovou melodií vytvořil píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš, bez které si dnes Tři oříšky pro Popelku skoro nelze představit. Film i díky ní získal silný ohlas za hranicemi a píseň se každé Vánoce znovu objevuje v českých, německých i norských televizích. A pořád funguje, což je po tolika letech vlastně docela pozoruhodné.
Pohádkové písničky umějí být zrádné. Spousta z nich zní povědomě, člověk má pocit, že je zná snad odjakživa. Jenže ve chvíli, kdy má přesně říct, ze které pohádky přesně daná melodie pochází, začne se to plést. Písnička o prstýnku třeba zazněla ve vícero pohádkách, proto záleží na konkrétních slovech.
Na podobné chytáky míří i náš kvíz. Dostanete úryvek nebo verš a vaším úkolem bude přiřadit ho ke správné pohádce. Některé otázky půjdou bez většího přemýšlení, u jiných možná přijde tiché „počkej, odkud to jenom bylo“. Tak zkuste, kolik odpovědí dáte bez nápovědy.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle na základě veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Písničky-akordy, Zpěvníky.cz
Tento příspěvek Test znalostí pro fanoušky českých pohádek: Z 10 písniček by si měl každý vzpomenout alespoň na polovinu byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.