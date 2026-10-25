Vánočka se sádlem a rumem: Nikde není psáno, že patří jen na sváteční stůl. Tuto nadýchanou dobrotu si klidně upečte i ve všední den

Rum, citronová kůra a teplá vánočka z trouby, to u nás doma zdaleka není jen prosincová záležitost. Tu se sádlem peču klidně i během roku, často ke snídani, protože zůstává hezky vláčná, dobře se s ní pracuje při pletení a druhý den z ní není suchý špalek. Malá dávka sádla spolu s máslem udělá v těstě překvapivě hodně, chuť přitom nepřebije.
Nedávno jsem ji pekla jen tak, spíš z
rozmaru a taky trochu proto, abych zjistila, jestli jsem ještě nevyšla ze cviku. Dopadlo to dost očekávaně. Na stole vydržela chvíli, pak už zbyly jen drobky na prkénku. Na tomhle receptu mám ráda hlavně těsto po vykynutí: je tvárné, zbytečně se nelepí na ruce a po upečení má vánočka jemnou, měkkou střídku.
Celé to stojí hlavně na kombinaci tuků.
Máslo přinese chuť a vůni, sádlo zase pomáhá vláčnosti a v praxi i tomu, že pečivo tak rychle nevysychá. Jedna drobnost z mojí kuchyně: rozinky dávám do rumu aspoň na půl hodiny. Suché v dobré vánočce nemají moc co dělat. rozinky Recept na vláčnou vánočku se sádlem
Počet porcí: 1 větší vánočka Ingredience pro přípravu 600 g hladké mouky 30 g čerstvého droždí 250 ml mléka 1 lžička soli 100 g másla 20 g sádla 2 ks vajec, z toho 1 vejce na potření 140 g cukru 2 lžíce rumu 80 g rozinek 1 lžička jemně nastrouhané citronové kůry 1 špetka muškátového oříšku Postup přípravy domácí sádlové vánočky
1. Začněte
rozinkami. Zalijte je rumem a nechte je chvíli stát, klidně jen po dobu, kdy si budete odvažovat a chystat ostatní suroviny. V těstě pak nejsou tvrdé a pustí do něj i trochu vůně.
2. Z části vlažného
mléka, trochy cukru a rozdroleného droždí připravte kvásek. Postavte ho na teplé místo a nechte vzejít. Obvykle stačí 10 až 15 minut, podle teploty v kuchyni.
3. V malém kastrůlku, případně v mikrovlnce, rozpusťte
máslo a sádlo. Tuk má být tekutý, ale ne vařící. Nechte ho proto krátce zchladnout, ať si těsto zbytečně nepřihřejete hned na začátku.
4. Do mísy nebo do nádoby robotu nasypte
hladkou mouku, zbylý cukr, sůl, přidejte vejce, citronovou kůru, muškátový oříšek, vzešlý kvásek a zbytek mléka. Přilijte rozpuštěné tuky a pusťte se do hnětení.
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5. Hněťte několik minut, až je těsto hladké a pružné. Teprve nakonec zapracujte scezené
rozinky máčené v rumu. Pokud těsto lepí víc, než je příjemné, pomozte si trochou mouky. Opravdu jen trochou, jinak vánočka zbytečně ztěžkne. Kynutí
6. Mísu přikryjte a nechte těsto kynout přibližně
1,5 hodiny. Mělo by viditelně nabýt. Nejlépe mu bude někde stranou, kde netáhne od okna nebo od dveří.
7. Vykynuté těsto rozdělte na
8 pramenů a upleťte vánočku. Každý má trochu jiný postup, já se držím klasiky z osmi pramenů. Vánočka pak dobře drží tvar a vypadá slušně i bez složitého zdobení.
8. Upletenou
vánočku přesuňte na plech vyložený pečicím papírem, zakryjte ji utěrkou a dopřejte jí ještě asi 2 hodiny kynutí. Tenhle krok nekrátím, ani když spěchám. Na výsledku je to dost znát, hlavně při krájení. Foto: Cooky.cz, Zapletenou vánočku nechte cca ještě 2 hodiny kynout přikrytou na plechu.
9. Potom vánočku potřete rozšlehaným
vejcem. Troubu nastavte na 160 °C, horní a dolní ohřev.
10. Prvních zhruba
30 minut pečte vánočku volně přikrytou alobalem. Neměl by ležet přímo na povrchu. Díky tomu se vršek nespálí moc brzy a těsto se stihne propéct i uvnitř.
11. Pak alobal sundejte a dopékejte dalších
15 až 20 minut, dokud vánočka nezezlátne. Pokud váháte, vezměte špejli. Po vytažení má zůstat suchá.
12. Upečenou vánočku přesuňte na mřížku a nechte ji vychladnout. Ke snídani je výborná s
máslem, marmeládou, ale i samotná. Když ji zabalíte do utěrky, vydrží měkká do druhého dne, někdy i o něco déle. Rady: Co vánočce opravdu pomůže Pro výraznější chuť můžete do těsta přidat hrst nasekaných oříšků. S rumovými rozinkami si dobře rozumějí. Jestli vánočka v troubě tmavne rychleji, než by měla, přikryjte ji alobalem klidně dřív. Po upečení jí dejte čas vychladnout. Teplá voní skvěle, jenže střídka si ještě sedá a při brzkém krájení se snadno mačká.
U vánočky nerozhoduje jen seznam surovin. Velkou práci udělá
čas. Delší kynutí pomůže těstu zesílit a upečený výsledek pak není hutný ani sražený. Proto nechávám vánočku po upletení ještě celé dvě hodiny. Není to žádná paráda navíc, spíš obyčejná trpělivost, která se ukáže hned při prvním řezu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková