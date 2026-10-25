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Vánočka se sádlem a rumem: Nikde není psáno, že patří jen na sváteční stůl. Tuto nadýchanou dobrotu si klidně upečte i ve všední den

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Vůně rumu, citronové kůry a čerstvě upečené vánočky u nás doma nepatří jen k prosinci. Tu se sádlem peču i během roku ke snídani, protože zůstává pěkně vláčná, dobře se plete a druhý den není tvrdá jako kámen. Právě malé množství sádla spolu s máslem dělá v těstě velkou službu, aniž by přebilo chuť.
Obrázek k receptu na Vánočku se sádlem.Tradiční pečivo, které je díky starému triku vláčnější a déle zůstane měkké

Obrázek k receptu na Vánočku se sádlem.Tradiční pečivo, které je díky starému triku vláčnější a déle zůstane měkké

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Vánočku se sádlem.Tradiční pečivo, které je díky starému triku vláčnější a déle zůstane měkké
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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