Tesla chce za rezervaci Roadsteru přes milion korun ještě před odhalenímPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tesla chce za rezervaci Roadsteru přes milion korun ještě před odhalením
Nová generace tabletů z dílny společnosti Xiaomi právě teď vstupuje na trh a hned v úvodu si čínský gigant...
Společnost Amazfit si udělala jméno v oblasti chytrých hodinek a dalšího příslušenství a dnes spadá spíše...
Po nějaké době zde máme nové top modely od Xiaomi. Firma představila zatím dva smartphony, konkrétně tedy...
Jen co Apple uvedl zbrusu nový iPhone 18 Pro, už se na internetu objevují první spekulace o další generaci,...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Screenshot nákupního seznamu proměníte v odškrtávací checklist: v Gemini vystačí jediný prompt a tři nastavení
- Svah z pozadí Windows XP se po třiceti letech vrátil do slavné podoby: zelený bývá sotva pár dní v roce
- Skrytá novinka Androidu 16: Pixely nově řeší mrtvou Wi-Fi a úsporu baterie dvěma oddělenými přepínači
- Samsung ruší propojení Galerie s OneDrive: 30. září 2026 fotky z náhledu zmizí a Google si zapnete ručně