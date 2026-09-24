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Screenshot nákupního seznamu proměníte v odškrtávací checklist: v Gemini vystačí jediný prompt a tři nastavení

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Gemini dokáže ze snímku obrazovky vyrobit hotový seznam s odškrtávacími políčky v Google Keep a placený tarif Google AI k tomu podle dokumentace Google potřeba není. Google tuhle možnost popsal v květnu 2024 a mezi velkými oznámeními o umělé inteligenci zapadla.
Screenshot nákupního seznamu proměníte v odškrtávací checklist: v Gemini vystačí jediný prompt a tři nastavení

Screenshot nákupního seznamu proměníte v odškrtávací checklist: v Gemini vystačí jediný prompt a tři nastavení

Zdroj: Foto: Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) - Wikimedia Commons - © CC BY-SA 4.0 International. (Want to use this image?) Original publication 📤: --Donald Trung 『徵國單』 (No Fake News 💬) (WikiProject - licence CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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