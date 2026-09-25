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Před turisty se chlubí letištním vodopádem a nezaměnitelnou přírodou, realita je ale úplně jinde. Proti kontroverzním plánům se postavili i místní obyvatelé

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Dlouhé roky se pečlivě budoval obraz jedné z nejbohatších zemí světa, kde na jednom rohu září mrakodrap a hned za ním se rozprostírá nádherná příroda. Některá rozhodnutí však vyvolávají odpor veřejnosti, který tato přísně regulovaná společnost již dlouho nezažila.
Před turisty se chlubí letištním vodopádem a nezaměnitelnou přírodou, realita je ale úplně jinde. Proti kontroverzním plánům se postavili i místní obyvatelé

Před turisty se chlubí letištním vodopádem a nezaměnitelnou přírodou, realita je ale úplně jinde. Proti kontroverzním plánům se postavili i místní obyvatelé

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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