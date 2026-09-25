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Chomutov obsadili filmaři. Před kameru si stoupli i místní obyvatelé

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Dennívýzva
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Na sídlišti Na Borku v Jirkově a v přilehlém Chomutově právě vzniká celovečerní hraný film Moje malá Vik. Za kamerou stojí dokumentaristka Rozálie Kohoutová,…
kamera-film

kamera-film

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