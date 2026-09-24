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Sony vypne Netflix, Spotify i Prime Video na 71 zařízeních. Přehrávače a soundbary se stanou mrtvým kusem elektroniky

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Sony k 17. listopadu 2026 deaktivuje vestavěné streamovací služby na desítkách starších audio a video zařízení. Dotčených je celkem 71 modelů.
SONY logo

SONY logo

Zdroj: Ian Muttoo / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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