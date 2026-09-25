Hledal u rodičů ztracené hry na Game Boy. Našel zlatou edici foťáku, která dnes stojí přes 50 tisíc korun

Většina lidí má doma takovou krabici. Zaprášená konzole, pár her bez obalů, kabel, ke kterému se už nic nenašlo. Jeden hráč se do takové krabice pustil se skromným cílem: chtěl dohledat zbytek své staré sbírky pro Nintendo Game Boy, kapesní konzoli z roku 1989. Vedle zažloutlé konzole a hromádky kazet ale vytáhl i zlatou kameru Nintendo Game Boy Camera, kterou oficiální historie Nintenda řadí k roku 1998. Redakce Mobify proto otevřela cenové přehledy služby PriceCharting, aukční záznam domu Heritage Auctions a kurzovní lístek České národní banky, aby ukázala, kolik se za takový kus platí v korunách.
Šel si pro staré hry a vytáhl něco úplně jiného
Nález popsal uživatel ash_274 v komunitě r/Gameboy na síti
Reddit a převzal ho německý herní web GamePro 8. května 2026. Podle jeho popisu se ve sbírce našly dvě konzole Game Boy, asi 25 her a hromada příslušenství. Zažloutlý kus stále funguje, průhledný ne. Mezi hrami jsou Tetris a Tetris 2, Space Invaders, Pacman, Yoshi, Monopoly a The Legend of Zelda: Link’s Awakening, k tomu několik zařízení Game & Watch, Game Boy Mini Classic a tiskárna Game Boy Printer.
Příspěvek na Redditu je ale tvrzení uživatele, ne nezávisle ověřený doklad. Nikdo krabici nezávisle neprohlédl a samotný příspěvek nevypovídá o skutečné tržní hodnotě jejího obsahu. Proč měla zrovna jedna kamera zlatý plast a co s ní měl společného americký herní časopis, ukáže další část.
Proč je zrovna tahle kamera zlatá
Nintendo Game Boy Camera byla příslušenstvím Nintenda, které se zasouvalo do konzole podobně jako herní kazeta. Měla otočné očko, fotila černobílé snímky, uměla je pokreslit razítky a poslat na termopapír přes tiskárnu Game Boy Printer. Filtry a nálepky tedy existovaly dávno před chytrými telefony. Z
oficiální historie Nintenda, do které redakce Mobify nahlédla, plyne, že kameru i tiskárnu firma řadí k roku 1998; uživatel ash_274 přitom píše, že svůj kus objednal za body časopisu Nintendo Power už v roce 1997.
Zlatá verze s motivem The Legend of Zelda se v běžných regálech neprodávala. Aukční dům
Heritage Auctions v popisu své aukční položky uvádí: „Zlatá edice Game Boy Camera se prodávala exkluzivně přes Nintendo Power a byla omezena jen na 2 000 kusů“ (překlad redakce Mobify). Vzácnost tady nevznikla časem, ale především omezeným počtem vyrobených kusů. K tomu se přidala značka Zelda a rok 1998, kdy vyšla The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Kolik korun jednotlivým stavům odpovídá, spočítá následující část. Co říká cenovka, když se dolary přepočtou na koruny
Služba PriceCharting počítá odhady z dokončených prodejů a neprodané inzeráty do nich nezapočítává. Hranice z titulku neplatí pro každý kus. Nad 50 000 Kč se dostane až položka, kterou
PriceCharting vede jako kameru s krabicí.
Stav kusu Cena v USD Přepočet v Kč Samotná kamera 990,58 USD ≈ 21 000 Kč Kamera s krabicí 2 512,46 USD ≈ 53 000 Kč Kompletní balení 3 794,00 USD ≈ 80 000 Kč
Přepočet vychází z kurzu České národní banky s platností 17. září 2026, tedy 21,077 Kč za dolar. Redakce Mobify k tomu postavila vedle sebe dva doložené prodeje z roku 2026: poslední dokončený prodej eviduje PriceCharting 1. června 2026 za zhruba 23 000 Kč (1 111 USD), Heritage Auctions prodal jiný kus 22. ledna 2026 za zhruba 15 000 Kč (711,25 USD). Běžnou Game Boy Camera v barevných variantách vede PriceCharting jako samotný kus za zhruba 900 Kč (43,60 USD).
Ke kategorii s krabicí patří jedna výhrada. Heritage u své aukční položky tvrdí, že zlatá edice retailovou krabici neměla, takže jde o cenovou hladinu, ne o doklad o původním balení této konkrétní edice. Částka 50 000 Kč tedy odpovídá odhadu pro kus s krabicí, ne pro samotnou kameru. Co s tím doma, řeší poslední část.
Než začnete přeceňovat obsah vlastní skříně
ANALÝZA Dá se na starém železe z devadesátek vydělat? Čísla jsou na stole: zhruba 900 Kč za běžnou kameru, zhruba 21 000 Kč za samotnou zlatou kameru a tři různé cenové hladiny u stejného modelu. Hodnotu nedělá jen stáří, ale hlavně limit, značka, stav a kompletnost. Krabice a návod mají v cenových databázích vlastní položku, a právě ty lidé vyhazují jako první.
Dostupnost zlaté edice je doložená jen pro USA. Aukční popis Heritage Auctions a databáze Funtography uvádějí prodej přes časopis Nintendo Power v Americe, oficiální evropská distribuce zlaté edice doložená není. V českých bazarech se dá dohledat běžná Game Boy Camera, ale jde o jednotlivé nabídky kolem 2 299 Kč, ne o široký vzorek. Uvedené částky jsou navíc odhady trhu a ceny dokončených prodejů, nikoli výkupní ceny.
Když si to chcete ověřit sami, postup je krátký:
Opište přesné označení z čelní strany a ze štítku včetně regionální zkratky. Nic nedrhněte, poškrábaný plast srazí cenu. Najděte krabici a návod, u vzácných kusů mají vlastní hodnotu. Porovnávejte s dokončenými prodeji, ne s tím, co si někdo účtuje v inzerátu.
Šuplík u rodičů opravdu umí být trezor. Jen ten trezor nemá jedno číslo na dvířkách, ale rozpětí, které se mění podle toho, kolik z původního balení přežilo třicet let.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík