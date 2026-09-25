Město na Měsíci je utopie, spočítali vědci. Veškerá voda by se vyčerpala za dva roky a recyklace nepomůže

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Město na Měsíci je utopie, spočítali vědci. Veškerá voda by se vyčerpala za dva roky a recyklace nepomůžePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Milion lidí na Měsíci by spotřeboval veškerou známou zásobu vody za pouhých 2,4 roku. Ani recyklace na úrovni Mezinárodní vesmírné stanice by nepomohla.
Měsíc, Vesmír
Zdroj: Archives New / Creative Commons / CC BY-SA
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