Koupil paměti RAM za 30 tisíc a zapomněl na ně. Když je po měsících našel, zjistil, že mají hodnotu přes 200 tisíc Kč

Příběh se objevil ve vlákně na subredditu r/pcmasterrace a rychle se stal virálním. Otec uživatele s přezdívkou InevitableMaybe2918 koupil balík serverového hardwaru, konkrétně 1 TB operační paměti RAM a přibližně 20 TB úložiště, za celkových 1 400 až 1 500 dolarů, tedy v přepočtu kolem 35 tisíc korun. Plán byl jednoduchý: hardware rychle přeprodat se ziskem. Jenže na něj zapomněli. Syn v komentářích přiznal, že k prodeji prostě nedošlo, „zapomněli jsme to udělat“, a na zapomenutou krabici si vzpomněl až náhodou, když mu otec ukazoval jiný, čerstvě oceněný RAM kit. Tehdy zjistili, že samotný 1TB paměťový kit, pořízený původně za asi 900 dolarů, má nyní podle jejich odhadu tržní hodnotu kolem 7 800 dolarů. Celý balík včetně úložiště autor odhadl na přibližně 10 000 dolarů, tedy přes 240 tisíc korun. Z obyčejného zapomenutí se tak vyklubalo několikanásobné zhodnocení.
Proč serverová RAM vystřelila do nebes
Aby příběh dával smysl, je potřeba podívat se na to, co se v posledních dvou letech dělo na trhu s paměťovými čipy. A dělo se toho hodně.
Výrobci čipů začali od poloviny roku 2025 výrazně omezovat produkci starších DDR4 modulů. Důvod? Přesouvali výrobní kapacity tam, kde očekávali vyšší poptávku a marže, především k pamětem HBM pro umělou inteligenci a k serverovým DDR5 produktům. Analytická firma TrendForce už pro druhý kvartál 2025 zaznamenala u serverové DDR4 růst cen o 18 až 23 procent oproti předchozímu čtvrtletí. A to byl teprve začátek.
Do hry vstoupila prudce rostoucí poptávka po AI serverech. Velcí cloudoví poskytovatelé zrychlili nasazování serverů pro AI a vysokokapacitní RDIMM moduly se staly důležitou součástí jejich nákupů. Nabídka se dostávala pod tlak, zatímco poptávka rostla. Výsledkem byl výrazný růst cen serverové DRAM. Podle dat TrendForce se ceny v průběhu druhé poloviny roku 2025 výrazně zvýšily a analytici očekávali další růst také v roce 2026. Enterprise SSD na podobný tlak reagovaly rovněž, i když vývoj cen se lišil podle konkrétního typu produktu a období.
Samsung ve výsledcích za druhý kvartál 2026 potvrdil, že poptávka po serverové DRAM, enterprise SSD a HBM zůstává vysoká a nabídka je stále omezená. Nejde tedy jen o analytické odhady, napjatou situaci na trhu popisují i samotní výrobci.
Toto není příběh o běžné „domácí“ RAM
Důležité je nepřehlédnout, o jakém hardwaru se tu bavíme. Nejde o paměťové moduly, které máte v notebooku nebo herním počítači. Serverové RDIMM s ECC korekcí chyb jsou úplně jiná kategorie. Mají registr mezi paměťovým řadičem a paměťovými čipy, díky čemuž umožňují osazení větších kapacit a stabilnější provoz ve vícemodulových konfiguracích. Běžná desktopová deska je ale nepřijme.
Procesory Intel Xeon W-3500 a W-2500 podporují ECC RDIMM. Podobně AMD u serverových procesorů EPYC počítá s RDIMM jako standardem. Zároveň platí, že starší DDR4 moduly nejsou kompatibilní s novějšími platformami používajícími DDR5. Kdo by chtěl takový hardware využít, potřebuje odpovídající serverovou platformu, procesor, základní desku i BIOS.
Právě tato specifičnost je klíčová pro pochopení cenového vývoje. Běžné UDIMM moduly pro desktopy zdražily také, ale serverový segment má odlišnou dynamiku. Okruh kupců je užší, zároveň ale firmy a provozovatelé datacenter potřebují kompatibilní paměti pro konkrétní servery a při nedostatku mohou být ochotni zaplatit výrazně vyšší cenu.
Co se dá vyčíst z českého trhu
I v Česku je napětí na trhu vidět. Na Aukru se 16GB DDR4 ECC RDIMM modul prodává za 1 199 Kč, na Bazoši najdete 192GB kit (6×32 GB DDR4 ECC RDIMM) za 19 000 Kč. Specializované serverové moduly jsou dohledatelné i na Heurece, kde u nich stránka výslovně upozorňuje na potřebu kompatibilní desky a procesoru.
Český bazar ale automaticky nekopíruje globální kontraktní ceny. Hodnota konkrétního modulu závisí na generaci, kapacitě na kus, zapojení ranků, výrobci a přesném part numberu. Kdo chce zjistit, jestli doma nebo ve firmě neleží zapomenutý poklad, může začít kontrolou štítku na modulu. Nástroje jako dekodér part numberů od Kingstonu mohou napovědět, zda jde o UDIMM, RDIMM nebo ECC variantu.
Dá se na tom ještě vydělat?
Trh zůstává napjatý. TrendForce pro třetí kvartál 2026 očekával u serverové DRAM další růst o 13 až 18 procent a podle analytiků měl cenový tlak přetrvávat i v dalších obdobích, byť se jeho tempo může měnit. Část cenového tlaku navíc tlumí dlouhodobé kontrakty velkých odběratelů.
Podle nás ale platí: největší násobky šlo vydělat před propuknutím nedostatku, kdy bylo možné koupit správné moduly za zlomek budoucí ceny. Dnes je vstup do takové „investice“ výrazně rizikovější. Bez přesné znalosti part numberů, bez jistého kupce a bez orientace v enterprise segmentu jde spíš o spekulaci než o snadný přeprodej. Redditový příběh je kombinací štěstí, protože hardware doma fyzicky ležel, a souběhu správných modulů s mimořádně napjatým trhem. Zopakovat něco podobného cíleně by vyžadovalo nejen správně odhadnout vývoj trhu, ale také koupit konkrétní hardware za dostatečně nízkou cenu.
Otec a syn z Redditu netrefili žádnou sofistikovanou strategii. Koupili serverový hardware, zapomněli na něj a trh za ně udělal zbytek. Někdy může mít zapomenutá krabice překvapivě vyšší hodnotu než v den, kdy ji člověk odložil.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda