Tenisová legenda se po šedesátce zasnoubila

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Čtyři dospělé děti, dvě rozvedená manželství, vnoučata – to je bilance, se kterou vstupoval australský tenisový mistr Pat Cash do šedesátky. Málokdo by v jeho věku očekával velký romantický zvrat. Přesto nastal. A podle slov samotného sportovce šlo o setkání, které změnilo všechno.
Cash se o radostné novince rozpovídal na sociálních sítích, kde zveřejnil společný snímek se snoubenkou. V textu pod fotografií popsal momenty, kdy život dokáže člověka zaskočit tím nejkrásnějším způsobem. Zmínil řetězec náhod, díky nimž se jejich cesty protly, a vyznal se z pocitu obrovského štěstí.
Jeho partnerka Charlotte Hodsonová, o sedm let mladší zpěvačka, skladatelka a masérka, na nabídku k sňatku odpověděla ano. Pro oba jde o potvrzení vztahu, který dozrával postupně – z profesního respektu přes přátelství až k hlubokému citovému poutu.
Z pracovního vztahu vznikla velká láska
Jejich příběh se začal odvíjet v roce 2023, kdy Charlotte nastoupila do Cashova týmu. Zpočátku šlo čistě o spolupráci na projektu The Pat Cash Experience – originální show, která propojuje tenis s živou hudbou. Charlotte v něm vystupuje jako hlavní vokalistka se svou kapelou Chocolate Charlie, zatímco Cash přidává tenisové prvky a osobní vzpomínky.
Co začalo jako profesní angažmá, postupně přerostlo v něco víc. Jejich chemie byla patrná nejen na jevišti, ale i mimo něj. Veřejnost si toho poprvé výrazněji všimla během letošního Wimbledonu, kde dvojice seděla společně v královské lóži – gesto, které u Cashe, notoricky známého ochránce soukromí, vyvolalo vlnu spekulací.
Australský šampion tehdy v rozhovoru pro britský deník The Mirror udělal výjimku ze svého pravidla mlčet o osobních věcech. Otevřeně přiznal, že v Charlotte našel ženu svých snů – partnerku, na kterou čekal celý život. Otázku svatby sice ještě nechával otevřenou, ale už tehdy bylo jasné, že nejde o prchavou známost.
Wimbledon, rozchody a role dědečka
Pat Cash se zapsal do tenisové historie v roce 1987, kdy ve finále Wimbledonu porazil tehdejší světovou jedničku Ivana Lendla. Po triumfu vyběhl do hlediště objímat rodinu – gesto, které se stalo ikonickým a které dodnes symbolizuje jeho emotivní přístup ke sportu i životu.
Jeho osobní cesta byla však daleko komplikovanější než sportovní kariéra. Z prvního vztahu s norskou modelkou Anne-Britt Kristiansenovou má syna Daniela a dceru Miu. Později se oženil s Brazilkou Emily Benditovou, s níž vychoval dvojčata Shannona a Jetta. Manželství trvalo dvanáct let a skončilo rozvodem v roce 2002.
Dědečkem se Cash stal už ve 44 letech, kdy jeho dcera Mia přivedla na svět holčičku. Dnes, s odstupem času a zkušenostmi z několika vztahů, vstupuje do další kapitoly – tentokrát po boku ženy, kterou sám označuje za spřízněnou duši.
Jejich zasnoubení ukazuje, že na velkou lásku není nikdy pozdě. A že někdy stačí jen správná náhoda, správný čas a odvaha otevřít se někomu novému – i když je vám přes šedesát.
Zdroje článku: nypost.com, gbnews.com, Wikipedia, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková