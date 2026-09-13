Češi vytrhávají ze zdí radiátory. Vytlačuje je mnohem hezčí a úspornější alternativa

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Během rekonstrukcí bytů i výstavby nových rodinných domů se stále častěji objevuje řešení, které mění zaběhnutý způsob vytápění obytných prostor. Místo objemných topných těles lemujících stěny instalují majitelé štíhlé konstrukce splývající s interiérem. Infrapanely pracují na zcela odlišném fyzikálním principu než tradiční radiátory a jejich popularita v posledních letech dramaticky roste.
Běžné topení v domácnostech po desetiletí fungovalo na konvekci. Radiátor nebo přímotop předává energii vzduchu v bezprostřední blízkosti, ten se rozpíná a stoupá ke stropu. Chladnější vrstvy klesají dolů a proudí zpět k topidlu. Místností tak neustále cirkuluje vzduch, což s sebou nese řadu nepříjemných jevů.
Typickým projevem je výrazný teplotní rozdíl mezi podlahou a stropem – často i šest až osm stupňů. Nohy mrznou, hlava se potí. Souběžně s tímto oběhem se neustále víří prach, roztoči a pyly, což zhoršuje podmínky pro alergiky i astmatiky. Rychlé proudění a zahřívání vzduchu navíc vysušuje sliznice dýchacích cest.
Jak funguje vytápění, které neohřívá vzduch
Sálavé vytápění staví na infračerveném záření – jevu dobře známém z přírody. Když v zimě vyjdete na slunce za mrazivého dne, pociťujete příjemné teplo, přestože okolní vzduch má teplotu hluboko pod nulou. Sluneční paprsky totiž neohřívají prázdný prostor, ale předávají energii přímo povrchům, na které dopadnou.
Infrapanel pracuje naprosto identicky. Vlny sálavého tepla postupují prostorem a zahřívají lidské tělo, podlahu, nábytek i okolní zdivo. Vzduch se pak sekundárně ohřívá až od těchto prohřátých těles. Výsledkem je zcela jiný tepelný komfort než u klasického topení.
Mezi úrovní podlahy a prostorem pod stropem se rozdíl teplot obvykle pohybuje v rozmezí pouhých 1 až 2 °C, což zajišťuje stabilní tepelný komfort v celé výšce místnosti. Infračervené vlny prohřívají samotné zdivo – stěny dokážou teplo pojmout a po vypnutí panelu jej rovnoměrně uvolňovat zpět do místnosti.
Vzhledem k tomu, že stěny dosahují vyšší teploty než okolní vzduch, nedochází na jejich povrchu ke kondenzaci vlhkosti. Právě tento fakt představuje zásadní výhodu ve starších objektech či rohových bytech náchylných ke vzniku plísní. Aktivní prevence proti plísním je jedním z hlavních důvodů, proč lidé při rekonstrukcích sahají po této technologii.
Zrcadlo v koupelně, které vytápí a nikdy se nezamlží
Standardní radiátory často narušují koncept místnosti a lidé se je snaží skrývat za nábytek nebo textilie, čímž ovšem dramaticky omezují jejich funkčnost. Infrapanely se naopak stávají přirozenou součástí výbavy bytu.
Na trhu existují čistě matná bílá provedení, která na světlé stěně téměř zaniknou. Velkou oblibu si získávají skleněné a zrcadlové povrchy. Umístění zrcadlového panelu do koupelny přináší dvojí užitek: místnost spolehlivě vytopí a samotný zrcadlový povrch se díky vyšší teplotě nikdy nezamlží.
Pro reprezentativní obytné místnosti jsou dostupné také obrazové infrapanely, na které lze nanést libovolný grafický motiv, reprodukci uměleckého díla nebo rodinnou fotografii. Topné těleso pak plní roli dekorace. Kromě montáže na stěnu se infrapanely velmi často instalují přímo na strop – tím se zcela eliminuje riziko jejich nechtěného zastínění nábytkem a teplo se v místnosti šíří ještě rovnoměrněji.
Z pohledu celkových nákladů láká tento systém především na nízké počáteční investice. Realizace sálavého systému je výrazně levnější než instalace tepelného čerpadla, plynového kotle či vybudování složitých potrubních rozvodů. Odpadá nutnost budovat kotelnu, řešit revize komínových cest nebo rozvádět trubky podlahou. Samotná montáž spočívá pouze v připevnění panelu na stěnu a jeho napojení do elektrické sítě, ideálně skrze chytrý prostorový termostat.
Úspory v provozu vycházejí ze samotné fyziologie vnímání tepla. Člověk vystavený sálavému záření vnímá příjemnou tepelnou pohodu i při reálně nižší teplotě vzduchu. V praxi to znamená možnost snížit nastavení na termostatu o 2 až 3 stupně Celsia, aniž by utrpěl komfort obyvatel. Vzhledem k tomu, že každý snížený stupeň představuje přibližně 6 % úspory energie, může být výsledná spotřeba velmi příznivá.
Zásadním faktorem zůstává rychlá reakční doba panelů, což v kombinaci se zónovou regulací dovoluje vytápět pouze vybrané místnosti v konkrétní časy. Vzhledem k tomu, že infrapanely fungují výhradně na elektřinu, jsou v moderních novostavbách ideálním doplňkem pro domácnosti s vlastní střešní solární elektrárnou, což pomáhá dále stlačit provozní náklady na minimum.
Aby systém fungoval efektivně, je nutné zvážit stavebně-technický stav objektu. Infrapanely nejsou univerzálním lékem pro zcela nezateplené stavby s masivními promrzlými zdmi, kde by vysoké tepelné ztráty vedly k nadměrné spotřebě elektřiny. Stejně tak je třeba dbát na správné umístění panelu, který nesmí být stíněn nábytkem ani těžkými závěsy, aby sálavé paprsky mohly volně dopadat na co největší plochu místnosti.
Zdroje článku: energozrouti.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová