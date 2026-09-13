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Češi vytrhávají ze zdí radiátory. Vytlačuje je mnohem hezčí a úspornější alternativa

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Masivní litinové topení a spletité trubky mizí z českých domovů. Lidé je vyměňují za elegantní panely, které na první pohled nevypadají jako topidla. Technologie funguje úplně jinak než klasické radiátory – a slibuje nižší účty.
Češi vytrhávají ze zdí radiátory. Vytlačuje je mnohem hezčí a úspornější alternativa

Češi vytrhávají ze zdí radiátory. Vytlačuje je mnohem hezčí a úspornější alternativa

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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