Ani 6, ani 8 hodin. Kolik času byste měli denně naspat, aby tělo stárlo co nejpomaleji

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Možná jste celý život slyšeli, že zdravý spánek znamená osm hodin v posteli. Nebo naopak znáte lidi, kteří přísahají, že jim stačí šest. Jenže lidské tělo funguje mnohem složitěji, než jak zní tato zjednodušená pravidla. Tým vědců z Kolumbijské univerzity zveřejnil v prestižním časopise Nature výzkum, který sledoval téměř půl milionu lidí ve věku od 37 do 84 let. A výsledky mluví jasně: vaše orgány stárnou nejpomaleji při spánku trvajícím 6,4 až 7,8 hodiny.
Nejde přitom jen o to, jestli se ráno cítíte svěží nebo unavení. Délka nočního odpočinku přímo ovlivňuje rychlost, jakou degradují vaše játra, plíce, mozek i kůže. Jakýkoliv extrém – ať už spíte příliš málo, nebo naopak příliš dlouho – se okamžitě propisuje do biologického věku prakticky každé tkáně v těle.
Třiadvacet hodin pro každou část těla
Dosavadní metody měření biologického stárnutí pracovaly s jediným číslem pro celý organismus. Takový přístup však nedokázal zachytit, jak si vedou jednotlivé orgány. Výzkumný tým pod vedením Junhao Wena proto vyvinul 23 biologických hodin stárnutí, které pokrývají 17 orgánových systémů. Tyto algoritmy analyzují tři klíčové zdroje dat:
- Snímky z magnetické rezonance (MRI), které zaznamenávají fyzický stav, objem a tvar tkání
- Specifické proteiny v krvi, jež orgány vylučují a které fungují jako zpráva o jejich funkčnosti
- Metabolity v krevním oběhu, které věrně odrážejí aktuální metabolický stav celého organismu
Díky této metodice, oficiálně nazvané Sleep Chart, lze poprvé přímo posoudit, zda vaše játra, mozek nebo kůže odpovídají věku podle kalendáře, nebo zda vykazují známky předčasného opotřebení. A právě zde začíná fascinující příběh o tom, jak spánek formuje osud každé buňky.
Vědci z Kolumbijské univerzity spolupracovali s mezinárodním konsorciem MULTI a americkým Národním institutem pro stárnutí (NIA). Výsledky, publikované v květnu 2026, přinesly 153 statisticky významných asociací mezi délkou spánku a následným rozvojem chorob.
Křivka ve tvaru U: Proč extrémy škodí
Při porovnání délky spánku s biologickým věkem orgánů se opakovaně objevil jasný U-tvar asociace. Uprostřed této pomyslné křivky, přibližně kolem sedmi hodin, leží bod nejnižšího biologického stárnutí. Pokud se spánek zkracuje pod šest hodin nebo naopak prodlužuje nad osm, tempo stárnutí stoupá na obě strany.
Tento jev byl průkazný u devíti z třiadvaceti sledovaných hodin stárnutí. Nejsilnější vazba se ukázala u mozkových proteinů v krvi, plic, jater, imunitního systému a kůže. Na metabolické úrovni byl nejvýraznější vliv zaznamenán v endokrinním systému, zatímco magnetická rezonance zachytila zrychlené stárnutí mozku, tukové tkáně a slinivky.
Ukazuje se tak, že spánek nefunguje jako izolovaná péče o mozek, nýbrž udržuje rovnováhu v komplexní síti mezi mozkem, metabolismem a imunitou. Různé části těla mají přitom mírně odlišné nároky na regeneraci:
- Mozek měřený přes cirkulující proteiny regeneruje nejlépe při spánku kolem 7,7 až 7,8 hodiny, pravděpodobně kvůli delšímu času potřebnému k úpravě propustnosti hematoencefalické bariéry
- Mozek hodnocený pomocí snímků MRI vykazuje strukturální optimum blíže 6,5 hodinám
- Endokrinní systém dosahuje optimálních metabolických hodnot při 6,1 hodiny u mužů a 6,7 hodiny u žen
Rozdíly panují i mezi pohlavími. Muži vykazují vyšší biologické stárnutí mozku na strukturální úrovni, zatímco u žen reagují citlivěji proteinové signály v krvi, které těsněji souvisejí s imunitou a hormonální regulací.
Výzkum přinesl varovná čísla týkající se celkového přežití. Dlouhodobý nedostatek odpočinku i jeho nadbytek totiž představují závažnou zdravotní zátěž:
- Spánek kratší než šest hodin zvyšuje riziko úmrtí ze všech příčin o 50 % ve srovnání s běžným režimem šesti až osmi hodin
- Spánek delší než osm hodin je spojen s nárůstem rizika úmrtí o 40 %
Nedostatečný spánek vykazuje genetické i klinické vazby na ischemickou chorobu srdeční, srdeční selhání, arytmie, obezitu, diabetes 2. typu, chronickou obstrukční plicní nemoc, chronické bolesti zad, osteoartrózu a úzkosti. Při zkráceném spánku dochází ke změnám v bílých krvinkách a krevních proteinech, které signalizují systémový zánět, zatímco jaterní buňky čelí zátěži a dochází k poruchám metabolismu tuků i aminokyselin.
Dlouhý spánek má odlišný profil. Geneticky i klinicky se pojí převážně s psychiatrickou sférou – depresivní poruchou, schizofrenií, bipolární poruchou či ADHD. V těle vede k rychlejšímu stárnutí tukové tkáně a mozku. U deprese v pozdním věku vědci dokonce odhalili, že krátký spánek souvisí s depresivními stavy napříč přímými mechanismy, zatímco u dlouhého spánku statistický model přisuzuje 62 % zprostředkovaného vztahu biologickému stárnutí mozku. To naznačuje, že k depresi u krátce a dlouze spících jedinců vedou odlišné biologické procesy.
Co to znamená pro váš každodenní život
V lidském genomu bylo odhaleno osm specifických míst, která ovlivňují přirozenou tendenci k délce spánku. Jedno z nich, lokalizované v oblasti 3q29 na třetím chromozomu, je spojené s krátkým spánkem a promítá se do genové exprese v hipokampu, mozečku a ocasatém jádru. Genetické varianty pro dlouhý spánek žádné specifické obohacení v mozkových centrech neukázaly, což potvrzuje, že oba extrémy vznikají na odlišném biologickém základě.
Genetika však neurčuje vše. Do hry vstupuje životní styl, prostředí i celkový zdravotní stav. Výzkumníci sami upozorňují na metodické limity:
- Práce je observační, mapuje tedy souvislosti, nikoli nezvratně prokázané příčiny
- Informace o době spánku pocházely z dotazníků, ne z laboratorní polysomnografie
- U dlouhého spánku nelze vyloučit reverzní kauzalitu – nadměrná potřeba spánku může být spíše projevem již probíhajícího skrytého onemocnění
- Vzorek tvořili převážně lidé evropského původu a model nezahrnoval vliv nočních směn, cirkadiánní desynchronizace ani častého nočního buzení
Výsledky této práce tedy nelze vykládat jako univerzální dogma, podle kterého by si lidé přirozeně spící devět hodin měli začít násilně nařizovat budík na sedmou hodinu. Spánková doporučení odborných společností nadále uvádějí jako základ minimálně sedm hodin spánku pro dospělého člověka, přičemž osobní potřeby se mohou lišit.
Zjištění z 23 orgánových hodin však potvrzují, že tělesné stárnutí není jednolité a že optimální pásmo mezi 6,4 a 7,8 hodiny představuje z hlediska orgánového opotřebení ideální rovnováhu. Možná je čas přestat se řídit zažitými poučkami a začít naslouchat tomu, co vám říká vaše vlastní tělo.
Zdroje článku: nature.com, nationalgeographic.cz, cuimc.columbia.edu, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová