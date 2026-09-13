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Ani 6, ani 8 hodin. Kolik času byste měli denně naspat, aby tělo stárlo co nejpomaleji

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Osm hodin odpočinku? Nebo stačí šest? Rozsáhlá studie z Kolumbijské univerzity přináší překvapivou odpověď. Biologické hodiny vašich orgánů tikají nejpomaleji v úplně jiném rozmezí.
Ani 6, ani 8 hodin. Kolik času byste měli denně naspat, aby tělo stárlo co nejpomaleji

Ani 6, ani 8 hodin. Kolik času byste měli denně naspat, aby tělo stárlo co nejpomaleji

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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