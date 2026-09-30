Apple připravuje placenou AI pro iPhone. iOS 27 ukazuje, kam firma míří

iOS 27 vyšel 14. září 2026 a Apple jej nabízí dokonce pro iPhone 11. To ale neznamená, že majitel šest let starého telefonu dostane stejné funkce jako zákazník s novým modelem. Právě umělá inteligence vytváří mezi podporovanými iPhony stále viditelnější hranici.
Apple Intelligence a nová Siri AI vyžadují minimálně iPhone 15 Pro nebo 15 Pro Max. Podporované jsou také modely řady iPhone 16 a novější zařízení. Běžný iPhone 15 přitom iOS 27 bez problémů dostane, k nejpokročilejší části nové Siri se však nedostane.
Siri AI má denní limity
Ještě důležitější změna se skrývá v podmínkách samotné Apple Intelligence. Apple oficiálně uvádí, že funkce využívající serverové modely podléhají denním limitům. Týká se to například Siri AI, Image Playgroundu, inteligentních nástrojů pro úpravu fotografií nebo cloudových modelů AFM 3 ve Zkratkách.
Firma zároveň používá formulaci, která zatím u bezplatných systémových funkcí iPhonu nebyla běžná. Rozšířený přístup k těmto službám bude podle Applu v budoucnu dostupný za poplatek.
Neznamená to, že se z celé Siri stane placená aplikace. Apple nic takového neoznámil. Uživatel ale může narazit na hranici bezplatného používání výpočetně náročných funkcí a za vyšší limit si následně připlatit. Část rozšířeného přístupu Apple už dříve spojoval také s vybranými tarify iCloud+.
Software už není pro každý iPhone stejný
Rozdělování funkcí podle hardwaru není samo o sobě nové. iOS 27 jej ale posouvá dál. Nový skládací iPhone Duo například jako první iPhone podporuje systémové spuštění dvou aplikací vedle sebe. Apple tuto funkci označuje jako Split View.
Vzniká tak prostředí, ve kterém už samotná informace, že telefon podporuje aktuální iOS, mnoho neříká. iPhone 11, iPhone 15 a nejnovější iPhone mohou používat iOS 27, jejich možnosti se ale výrazně liší.
Pro nás - zákazníky v EU - má situace ještě jeden háček. Siri AI zatím v iOS 27 na území Evropské unie dostupná není. Apple její uvedení odložil kvůli požadavkům evropského Aktu o digitálních trzích.