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Washington jde tvrdě proti Bruselu. USA chtějí podpořit Muska ve sporu o síť X

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Spor Elona Muska s Evropskou unií už není jen záležitostí jedné sociální sítě. Americké ministerstvo spravedlnosti chce vstoupit do řízení o pokutě 120 milionů eur, kterou Evropská komise udělila síti X.
Washington jde tvrdě proti Bruselu. USA chtějí podpořit Muska ve sporu o síť X

Washington jde tvrdě proti Bruselu. USA chtějí podpořit Muska ve sporu o síť X

Zdroj: Shutterstock
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