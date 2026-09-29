Washington jde tvrdě proti Bruselu. USA chtějí podpořit Muska ve sporu o síť X

Americká vláda se rozhodla přímo zapojit do právního sporu mezi Elonem Muskem, jeho společností X a Evropskou komisí. Ministerstvo spravedlnosti USA 24. září podalo žádost o vstup do dvou řízení před Tribunálem Soudního dvora Evropské unie v Lucemburku. Podporuje v nich snahu Muska a společností spojených se sítí X zrušit pokutu ve výši 120 milionů eur.
Evropská komise udělila pokutu 5. prosince 2025. Šlo o vůbec první rozhodnutí o nesplnění povinností podle evropského Aktu o digitálních službách, známého pod zkratkou DSA. Komise vytkla síti X tři konkrétní věci: způsob používání modrého označení účtů, nedostatečně transparentní databázi reklam a omezení přístupu výzkumníků k veřejným datům platformy.
Washington zpochybňuje způsob, jakým EU pokutu vypočítala
Americké ministerstvo spravedlnosti ale neřeší pouze samotná pravidla sítě X. Spor se týká také toho, kam až může Evropská komise při vymáhání DSA zajít.
Náměstek amerického ministra spravedlnosti Brett Shumate uvedl, že podle Washingtonu Komise nepřiměřeně rozšířila svou regulatorní pravomoc na americké společnosti, které podle americké strany v daném případě v evropské jurisdikci nepůsobí.
Ministerstvo kritizuje především způsob, jakým Komise pracovala s ekonomickými vazbami mezi Muskem a jeho firmami. Podle amerického podání byla výše sankce odvozována od celosvětového obratu hospodářského celku, který Musk ovládá, nikoliv pouze od podnikání samotné platformy X. Washington tvrdí, že takový přístup může zasahovat i společnosti, které s provozem sociální sítě přímo nesouvisejí.
X mezitím část požadavků Evropské komise přijala
Celý případ přitom není jednoduchým příběhem, ve kterém by X veškeré požadavky Bruselu odmítala. Evropská komise v červenci 2026 přijala plán nápravných opatření společnosti X týkající se databáze reklam a přístupu výzkumníků k datům.
X se mimo jiné zavázala zlepšit vyhledávání v reklamní databázi, zobrazovat více informací o zadavatelích a obsahu reklam a umožnit přístup prostřednictvím API. Změnit má také postup při vyřizování žádostí výzkumníků o přístup k veřejným datům.
Právní spor o samotnou pokutu tím ale nekončí. Před Tribunálem nyní běží řízení vedená jako X Internet a X Holdings proti Komisi a samostatně Musk proti Komisi. Americká žádost znamená, že konflikt kolem evropských pravidel pro digitální platformy dostává další rozměr. Vedle otázky, zda X splnila povinnosti podle DSA, se bude řešit i to, kam může evropská regulace sahat u globálních technologických společností se sídlem mimo Evropskou unii.