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Tatínek za školouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Kdyby se nás tehdy na Střední ekonomické škole v Děčíně někdo zeptal – jakože to nehrozilo – jaký je náš oblíbený předmět nebo předměty, dozvěděl by se asi od každé studentky něco jiného.
Tatínek za školou
Zdroj: Tatinek.jpeg
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Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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