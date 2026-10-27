Kvíz o režisérech pohádek z 60. až 80. let: Na všech 10 slavných tvůrců si vzpomene jen málokdo

Dnes jsme si připravili kvíz pro všechny, kdo vyrůstali na československých pohádkách. Vaším úkolem bude poznat, kdo režíroval ty nejslavnější.
Pohádky u nás nikdy nebyly jen výplní nedělního odpoledne pro děti. V Československu měly trochu zvláštní místo, byly jistotou, ke které se rodina prostě vracela. Televize i kina přidávaly rok co rok nové tituly a některé se v domácnostech usadily rychleji, než by se třeba čekalo. O Vánocích se objevují dodnes, jenže zatímco herce pozná skoro každý po pár vteřinách, jména režisérů zůstanou někde na konci, v titulcích, které už málokdo sleduje. V našem kvízu na In-Lifestyle jsme se ale právě na režiséry pohádek zaměřili.
Zlatá éra, která vznikla navzdory době
Šedesátá léta patřila v československém filmu k mimořádně silným obdobím. Nová vlna dostala zdejší kinematografii daleko za hranice a dva filmy z té doby získaly Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Vedle autorských filmů pro dospělé ale mezitím rostla ještě jedna, na pohled tišší větev. Filmové a televizní pohádky se zvolna proměnily ve svébytný obor. Měly svoje pravidla, své zavedené tvůrce, vlastní poetiku. A publikum, které se k nim vracelo znovu, někdy i po letech úplně stejně.
Po roce 1968 se filmařům podmínky výrazně zúžily. Část tvůrců odešla do emigrace, jiní už nemohli pracovat tak volně jako dřív. Pohádky ale, dost paradoxně, pokračovaly dál a často velmi živě. V době normalizace se natáčely hlavně komedie, sci-fi a rodinné filmy, tedy žánry, které režim nepokládal za politicky zvlášť nebezpečné. Pohádka do této přihrádky zapadla poměrně snadno. Režiséři v ní dostávali prostor, který jinde chyběl, a z této okolnosti nakonec vznikla produkce, již televize vytahují z archivů dodnes.
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Televizních pohádek přibývalo ve velkém už od začátku šedesátých let. Jen v roce 1962 vzniklo pět titulů, o rok později dalších sedm. Nebyl to krátký výkyv ani jednorázová móda. Některé režisérky a režiséři natočili pohádek desítky, jiným stačil jeden výrazný titul a jejich jméno se s ním spojilo na dlouhé roky. V televizních archivech je to hezky vidět: stejné podpisy se vracejí častěji, než si divák při běžném sledování vůbec všimne.
Připravili jsme proto kvíz zaměřený na režiséry. Zkuste si vybavit, kdo natočil některé z nejznámějších československých pohádek. Některé odpovědi možná naskočí hned. U jiných se dá docela snadno zaváhat.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedie, Filmový přehled, ČSFD
Tento příspěvek Kvíz o režisérech pohádek z 60. až 80. let: Na všech 10 slavných tvůrců si vzpomene jen málokdo byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.