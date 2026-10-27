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Suzuki přeměňuje kravský hnůj na palivo pro auta. Jedna stanice v Indii vyrobí denně dost pro 850 vozů, další přibývají

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Suzuki přeměňuje kravský hnůj na palivo pro auta a chystá se stavět stále více stanic. Nové palivo si ale užijí pouze jedna skupina řidičů.
Suzuki přeměňuje kravský hnůj na palivo pro auta. Jedna stanice v Indii vyrobí denně dost pro 850 vozů, další přibývají

Suzuki přeměňuje kravský hnůj na palivo pro auta. Jedna stanice v Indii vyrobí denně dost pro 850 vozů, další přibývají

Zdroj: Suzuki
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 04:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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