Suzuki přeměňuje kravský hnůj na palivo pro auta. Jedna stanice v Indii vyrobí denně dost pro 850 vozů, další přibývají

Dne 6. prosince 2025 otevřeli v gudžarátské vesnici Agthala plnicí stanici, která nevypadá jako technologický průlom. Žádné solární panely na střeše, žádný futuristický design. Stojí vedle mlékárenského družstva, denně do ní sváží až sto tun kravského hnoje a na konci procesu z výdejního stojanu teče stlačený biometan, chemicky totéž co CNG z fosilního zemního plynu. Řidič přijede s běžným WagonR na CNG, natankuje a odjede. Nepozná rozdíl. Přesně v tom je síla celého projektu: Suzuki nemění chování řidiče, mění původ molekuly v nádrži.
Z hnoje palivo: jak to vlastně funguje
Auta samozřejmě nejezdí doslova na hnůj. Surový kravský trus je jen vstupní surovina. V uzavřených fermentorech ho bakterie rozloží anaerobním kvašením na bioplyn, směs metanu a oxidu uhličitého s příměsí sirovodíku a vodní páry. Teprve po důkladném vyčištění a stlačení vznikne takzvaný CBG (compressed biogas) s obsahem metanu nad 90 %. Podle amerického ministerstva energetiky je takový biometan chemicky identický s konvenčním zemním plynem. Žádný zápach po stáji, žádné kompromisy ve výkonu motoru.
Vedlejší produkt? Organické hnojivo, které se vrací na pole. Indická Národní rada pro rozvoj mlékárenství (NDDB) projekt výslovně spojuje i s omezením chemických hnojiv a zvýšením příjmů farmářů. Nejde tedy jen o energetiku, je to uzavřený oběhový model, v němž odpad z mlékárenství živí dopravu a zároveň vrací živiny do půdy.
Matematika za číslem 850
Suzuki uvádí, že jedna stanice vyrobí ze sta tun hnoje denně přibližně 1,5 tuny CBG. Zní to málo, ale stačí to na překvapivě velký počet aut. Náš přepočet podle katalogových dat WagonR CNG se spotřebou 33,47 km na kilogram a předpokládaným denním nájezdem 60 kilometrů vychází takto: 1 500 kilogramů paliva × 33,47 km/kg = zhruba 50 200 kilometrů denně. Vyděleno šedesáti kilometry na auto dostaneme 837 vozů. Suzuki zaokrouhluje na „přibližně 850″, a matematika sedí.
Klíčový předpoklad je ovšem ten denní nájezd. Šedesát kilometrů odpovídá typickému indickému venkovskému řidiči, ne dálničnímu pendlerovi. Pro kontext: v Indii tvoří CNG vozy asi 20 % trhu osobních aut a Suzuki na něm drží zhruba 70% podíl. Poptávka po levném plynovém palivu na venkově je obrovská.
Od pilotu k devíti projektům
Časová osa projektu ukazuje, jak rychle se věci pohnuly:
- Září 2023 – Suzuki, NDDB a mlékárenské družstvo Banas Dairy podepsaly dohodu na čtyřech stanicích v okrese Banaskantha.
- Červenec 2024 – přibyla pátá stanice a pilotní program rurální mobility.
- Říjen 2024 – nové smlouvy s Amul Dairy v Anandu a Dudhsagar Dairy v Mehsaně rozšířily projekt za hranice původního klastru.
- Prosinec 2025 – první stanice v Agthale zahájila komerční provoz.
- Leden 2026 – spuštěna druhá stanice v Bhukhale.
- Červenec 2026 – memorandum o spolupráci pro stát Ásám; prezident Suzuki Tošihiro Suzuki prohlásil, že firma je zapojená do devíti bioplynových projektů v celé Indii.
- Srpen 2026 – třetí indická bioplynová stanice začala fungovat.
Z lokálního experimentu se během tří let stal komerční model s ambicí celostátního měřítka. Všech devět lokalit Suzuki veřejně nevyjmenovalo, doložitelné jsou především Gudžarát a Ásám. Paralelně firma nasazuje bioplyn i ve vlastních továrnách: v závodě Hansalpur už jím nahrazuje asi deset procent spotřeby zemního plynu a v červnu 2026 oznámila rozšíření kapacity v Manesaru i nový bioplynový závod v Kharkhodě.
Je to skutečně ekologické?
Tady je potřeba být přesný. Evropská komise prostřednictvím svého výzkumného centra JRC uvádí pro biometan z kravského hnoje životní emise kolem −12,6 g CO₂eq/MJ v typickém scénáři, při nejlepších postupech dokonce −106,6 g CO₂eq/MJ. Záporné číslo není chyba, je to metodický kredit za to, že se zpracováním hnoje zabrání nekontrolovaným únikům metanu, silného skleníkového plynu, který by jinak unikal z hromad na poli.
Jenže Mezinárodní energetická agentura zároveň varuje: moderní bioplynové řetězce mohou samy metan ztrácet při fermentaci, čištění i skladování. Špatně utěsněný provoz dokáže část klimatické výhody rychle sežrat. Ekologický přínos je tedy reálný, ale podmíněný, závisí na kvalitě provozu a kontrole úniků.
A co Česko?
Myšlenka „hnůj na palivo“ není exotika vyhrazená Indii. Česko mělo k polovině roku 2026 přibližně 1,45 milionu kusů skotu, tedy suroviny nechybí. Ministerstvo průmyslu a obchodu k červnu 2026 evidovalo 249 veřejných CNG a LNG plnicích stanic a GasNet v červenci 2026 uváděl devět výroben biometanu, které už dodávají do plynárenské sítě.
Česká cesta by ale podle nás vypadala jinak než ta indická. Suzuki staví lokální stojany přímo u družstev, model šitý na míru indickému venkovu s obrovskou koncentrací skotu a poptávkou po levném CNG. V Česku by dávalo větší smysl vtláčet biometan do distribuční sítě a prodávat ho jako bioCNG na stávajících stanicích. Infrastruktura existuje, CNG vozy po silnicích jezdí. Chybí hlavně politická vůle a ekonomický rámec, který by výrobcům biometanu dal stabilní výkupní podmínky srovnatelné s indickým programem SATAT.
Devět bioplynových stanic Indii od ropné závislosti nezachrání. Ale jako ověřený, fungující a škálovatelný model, který mění odpad v palivo bez nároků na novou techniku v autě, je to víc než většina zelených konceptů, o kterých se zatím jen mluví.
Zdroj: AutoŽivě.cz
Autor: Daniel Karban